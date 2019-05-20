Трамп заявил о стремлении к экономическим вторжениямГазета.Ru вчера в 21:55

Президент США Дональд Трамп заявил, что он стремится только к экономическим вторжениям.

Трамп заявил о стремлении к экономическим вторжениям

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