Армия и оружие

Трамп заявил о стремлении к экономическим вторжениямГазета.Ru вчера в 21:55

Президент США Дональд Трамп заявил, что он стремится только к экономическим вторжениям.
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Трамп пообещал не допустить появления ядерного оружия у Ирана

Газета.Ru00:33

Трамп: не позволю Ирану иметь ядерное оружие

Московский Комсомолецвчера в 23:24

Трамп заявил, что стремится только к «экономическим вторжениям»

RT на русскомвчера в 21:59

Трамп заявил, что не против «экономических вторжений»

Life.ruвчера в 22:23

Трамп заявил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия

ТАССвчера в 22:16

Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану получить ядерное оружие

Эхо Москвывчера в 23:17

Трамп заявил, что стремится только к экономическим вторжениям

РИА Новостивчера в 21:45
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Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины

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СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
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Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства

Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
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В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

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Шарапова опустилась на 49-е место в рейтинге WTA

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Политика

Происходит революция в массовом сознании россиян. Интервью с социологом

Все, что удерживает людей от массового протеста, - отсутствие идей, лидеров протеста и революционных организаций.
Обновлено в 01:08
Политика

Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция

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Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
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Приложение для бросающих курить изменило активность мозга

Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.
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Глушаков рассказал, как начался его конфликт с Каррерой

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Космос

Посадочная станция «Луна-27» может стать серийным аппаратом

Научно-производственное объединение имени Лавочкина («НПО Лавочкина») намерено производить автоматическую станцию «Луна-27» серийно: сроки изготовления каждого экземпляра составят менее одного года.
Обновлено в 00:54
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Зеленский обратился ко всем украинцам на планете

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации в зале Верховной рады обратился ко всем украинцам на планете и назвал национальную идею Украины.
Обновлено в 03:40
Футбол

Головин попал в символическую сборную тура по версии L’Equipe

Издание L'Equipe представило версию лучших игроков 37-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 03:09
Политика

Зеленский назвал национальную идею Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
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Актриса Эмилия Кларк опубликовала прощальное письмо

Исполнительница роли Дейнерис Таргариен, актриса Эмилия Кларк, попрощалась с сериалом "Игра престолов".
Обновлено в 02:11
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Транспорт

Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2

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В Екатеринбурге подорожали «хрущёвки», «сталинки» и «брежневки»

Добавим, средняя цена «хрущёвки» по всем районам города составляет 2,7 млн руб.
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Финальный эпизод «Игры престолов» расстроит всех поклонников

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Общество

В работе приложения и банкоматов Альфа-банка произошел сбой

В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной

В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Информацию прокомментировал музыкальный продюсер.
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Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
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Авто

Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
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Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
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Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
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Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье

Авария произошла на 36-м км Ярославского шоссе. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.
Обновлено в 01:17
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