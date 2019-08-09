Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с ПутинымРИА Новости 11:48
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:04, Вашингтон
Технологии
Билайн поможет найти пропавших людей с помощью нейросетей
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Московский ветер повалил 40 деревьев и повредил 23 машины
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что информирование жителей столицы о прогнозируемых 8 и 9 августа сильном ветре и грозе позволило предотвратить травмирование людей.
Обновлено в 12:45
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Игорь Макаров поделился кадрами празднования первого дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери
Игорь Макаров поделился кадрами с дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери Примечательно, что Кудрявцева и Макаров долгое время скрывали лицо дочери.
Обновлено в 14:50
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать факт присоединения Крыма к России, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
Обновлено в 14:55
Общество
Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки
Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.
Обновлено в 06:13
Футбол
Супруга Месси сведет вас с ума. Горячее фото в бикини
Жена полузащитника "Монако" Сеска Фабрегаса Даниэлла Семаан опубликовала новую фотографию в своем Instagram.
Обновлено в 09:46
Наука
Раскрыть секрет долголетия помогут российским ученым мухи-мутанты
Обновлено 07 августа в 02:49
Экономика
«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства
В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.
Обновлено в 05:37
Авто
Volkswagen подготовил электрокар ID. R к рекорду на горе Тяньмэнь
Компания Volkswagen показала гоночный электрокар ID. R, для которого придумали новую ливрею.
Обновлено в 09:29
Происшествия
СК подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении мэра Туапсе
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ)", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 07:48
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Спорт
Шипулин раскритиковал руководство СБР
Обновлено в 12:37
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Происшествия
В интернете появились персональные данные задержанных во время протестов в Москве, в том числе журналистов
Как отмечает сайт «Медиазона», в базе оказались паспортные данные и номера телефонов четверых журналистов издания.
Обновлено в 14:30
Здоровье
Названы самые вредные и опасные сорта сыра
Сыры с плесенью нежелательно употреблять беременным и кормящим женщинам, заявила диетолог.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату
Представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу, заявил, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Власти Северодвинска удалили сообщение о скачке радиации после ЧП
Информация о повышении радиационного фона была размещена днем в четверг, 8 августа, сейчас сообщение на сайте администрации недоступно.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Команда спецназа РФ провела штурм здания на конкурсе «Полярная звезда»
Одно из самых сложных упражнений — "штурм здания" — отработали участники конкурса среди подразделений специального назначения "Полярная звезда", проходящего в рамках V Армейских международных игр на базе полигона Брестский в Республике Беларусь.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро
Не прошло и часа, как Лена Миро в Телеграм-канале сообщила о попытке взлома своего аккаунта и предупредила Рудковскую, что взлом чужой страницы уголовно наказуемое деяние.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
США грозят частично лишить ФРГ своего военного присутствия
Посол США в Германии Ричард Гренелл считает оскорбительными для своей страны недостаточные расходы Берлина на оборонные нужды, в связи с этим он допустил вероятность перевода части американских военнослужащих из ФРГ в другое место.
Обновлено в 09:30
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Общество
В кинотеатры хотят запретить приносить свои еду и напитки
Как отметили авторы предложения, еда и напитки, принесённая зрителями в кино, ведёт к существенному сокращению прибылей.
Обновлено в 09:31
Политика
Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32