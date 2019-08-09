Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.

Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным

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