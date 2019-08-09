Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с ПутинымРИА Новости 11:48
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:40, Ашберн
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой
Юниорская сборная России по хоккею взяла верх над Финляндией в матче 1/2 финала Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено в 16:27
Футбол
«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:2. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено в 16:36
Происшествия
Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасиловании
Мировая судья Ана Паула Виейра де Мораес из суда Сан-Паулу, занимающаяся вопросами насилия в отношении женщин, в пятницу прекратила рассмотрение иска к футболисту Неймару, обвинявшемуся в изнасиловании, сообщает АФП.
Обновлено в 10:30
Авто
На заводе «Соллерс» в Приморье собрали первую партию моторов Mazda
Завод Sollers во Владивостоке выпустил пробную партию бензиновых 4-цилиндровых моторов SkyActive-G для автомобилей Mazda.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Пострадавших при взрыве в Нёноксе доставили в Москву
8 августа на военном объекте в Северодвинске произошёл взрыв. Погибли два человека, ещё шесть — серьёзно пострадали.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
В посольстве США назвали «очень смелым шагом» звонок Зеленского Путину
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что решение украинского руководства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину является смелым шагом.
Обновлено в 14:54
Политика
ЕС создаст инструкции по выявлению паспортов РФ у жителей Донбасса
Службы ЕС разрабатывают инструкции для работы с визовыми заявлениями, поданными жителями Донбасса с российским гражданством и для выявления выданных им российских паспортов.
Обновлено в 15:00
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Политика
В Японии вспоминают жертв ядерной бомбардировки Нагасаки
В парке Мира состоялась мемориальная церемония. Каждый год она традиционно начинается с минуты молчания в 11 часов 2 минуты.
Обновлено в 00:59
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Опубликовано видео наезда на трех пешеходов в Петербурге
В Сетях появилось видео ДТП на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга
"Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.
Обновлено в 13:11
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 16:21
Общество
Москва приступила к тестированию 5G
Операторы связи начали тестировать в столице новый стандарт связи 5G – до конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково".
Обновлено в 14:19
Гаджеты
Huawei представила операционную систему HarmonyOS
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Люксембурге шесть человек пострадали от смерча
Шесть человек пострадали в результате смерча, который пронесся в пятницу вечером над двумя населенными пунктами в Люксембурге у границы с Бельгией, сильный ветер повалил деревья, повредил крыши нескольких построек, сообщили местные СМИ и пожарная служба.
Обновлено в 15:55
Теннис
Медведев пробился в полуфинал турнира в Монреале
Обновлено в 16:17
Космос
Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли
Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.
Обновлено вчера в 01:16
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 15:32
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
Мария Комиссарова стала мамой во второй раз
Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.
Обновлено в 11:40
Происшествия
На складе боеприпасов под Ачинском снова начались взрывы
Обновлено в 11:14
Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 14:00
Политика
МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве
Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 05:01
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
Обновлено в 05:50
Музыка
Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю
Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:30
Политика
«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".
Обновлено в 10:10