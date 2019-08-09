Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с ПутинымРБК 11:41
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, какие советы он бы дал Зеленскому по общению с Путиным, чтобы остановить конфликт на востоке Украины.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:13, Вашингтон
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Политика
В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Мария Комиссарова стала мамой во второй раз
Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Волейбол
Игрок сборной России — о матче с Мексикой: «Чувствовали себя не в своей тарелке»
Связующий сборной России Александр Бутько подвел итоги матча против Мексики, в котором национальная команда одержала победу.
Обновлено в 14:43
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:49
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Культура
В США скончался художник комиксов Эрни Колон
Обновлено в 18:52
Гаджеты
Kingston запустила в продажу модули под AMD EPYC
Благодаря показателю 3200 МТ/с, частоте работы памяти нового поколения, поддерживаемой семейством процессоров AMD EPYC, каждый модуль DIMM обеспечивает пропускную способность 25,6 ГБ/с.
Обновлено в 08:54
Политика
СПЧ проверит условия содержания арестованных за участие в несогласованных акциях в Москве
Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проведут проверку условий содержания в спецприемниках арестованных участников несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа, сообщается на сайте совета по итогам встречи его главы Михаила Федотова с правозащитниками.
Обновлено в 19:26
Политика
ЕС создаст правила по работе с российскими паспортами жителей Донбасса
В Евросоюзе работают над единым руководством по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя ЕС.
Обновлено в 16:50
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Здоровье
Офис врача общей практики продолжают ремонтировать в Тепличном
Кабинет врача общей практики станет филиалом Вологодской городской поликлиники №1. Офис возьмет на себя обслуживание 8 участков, это 12 тысяч человек.
Обновлено в 09:45
Здоровье
Врачи назвали 6 случаев, когда пить воду необходимо
Врачи перечислили основные случаи, когда обязательно следует выпить воды, сообщает «МедикФорум».
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес
Королевское воспитание: дочь Кейт Миддлтон показала язык народу
Принцесса Шарлотта показала народу язык.
Обновлено в 03:24
Политика
Минсельхоз не дал запретить уничтожение санкционных продуктов
Минсельхоз выступил против запрета на уничтожение запрещенных ко ввозу продуктов из США и Европы.
Обновлено в 10:15
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Спорт
Логинов снова отказался подписывать контракт с СБР
Александр Логинов 9 августа в очередной раз отказался подписывать договор с Союзом биатлонистов России, проведя переговоры в офисе организации с ее исполнительным директором.
Обновлено в 17:19
Армия и оружие
Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины
Богатое наследство Общеизвестно, что после распада СССР Украина получила одну из самых мощных в мире военных группировок: на территории Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов базировалось множество частей и соединений, в составе которых насчитывалось около 9000 танков, 11000 БМП и БТР, 18000 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня и 2800 самолетов и вертолетов.
Обновлено в 17:02
Гаджеты
Huawei анонсировала оболочку EMUI 10
В ходе ежегодного мероприятия Huawei Developers Conference, на которой компания делится с разработчиками новостями об аппаратных и программных решениях, Huawei официально анонсировала оболочку EMUI 10.
Обновлено в 04:30
Политика
Трамп заявил, что у Байдена «не все дома»
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя по просьбе журналистов новый ляп, который допустил 76-летний Байден.
Обновлено в 13:03
Происшествия
В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено в 19:45
Общество
Пронос еды в кинотеатры хотят запретить
В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.
Обновлено вчера в 18:47