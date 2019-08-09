Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, какие советы он бы дал Зеленскому по общению с Путиным, чтобы остановить конфликт на востоке Украины.

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

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