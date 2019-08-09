Политика

Трамп заявил о способности Зеленского договориться с ПутинымРИА Новости 11:48

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
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