Политика

Трамп заявил о «смерти» ШварценеггераРИА Новости 10:29

Президент США Дональд Трамп заявил, что был свидетелем смерти американского актера Арнольда Шварценеггера, сообщил в твиттере журналист Хантер Уокер. По словам корреспондента, глава государства произнес соответствующую фразу во время саммита в Белом доме.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп раскритиковал Шварценеггера за работу ведущим шоу «Кандидат»

Rambler News Service04:50

Трамп заявил о «смерти» Арнольда Шварценеггера

РИА Новости12:41

«Я видел, как он умер»: Трамп о смерти Шварценеггера

Газета.Ru11:35

Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер

Российская газета08:42

Шварценеггер ответил Трампу на заявление о его смерти

РБК10:47

Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера

Телеканал 360°04:18

Репортер Белого дома приписал Трампу заявление о смерти Шварценеггера

REGNUM01:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Футбол

«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью в стартовом матче Премьер-лиги

Обновлено в 15:22
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Кино

Безруков опроверг сообщения об исполнении роли Остапа Бендера

Обновлено в 08:08
Происшествия

Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке

Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие

В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа

Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter заявила о пуске ракеты с территории сектора Газа.
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес

Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену

Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Гаджеты

В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2

На российском рынке стартовали продажи недорого смартфона Nokia 2.2.
Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

Обновлено в 07:36
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Экономика

Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его сыновей на $572 миллиона

Высокий суд Лондона принял решение о блокировке активов владельца O1 Group Бориса Минца и трех его сыновей - Дмитрия, Игоря и Александра - на сумму 572 миллиона долларов, сообщает пресс-служба банка «Траст», на основе которого был создан Банк непрофильных активов.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку

По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».
Обновлено в 17:43
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару на сцену

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу возвращения на сцену певицы Софии Ротару.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Общество

«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений

Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.
Обновлено в 17:54
Наука

Некоторые рыбы умеют менять свой пол

Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено вчера в 15:30
Наука

Норвегия ответила на обвинения в расконсервации подлодки «Комсомолец»

Как писал News.ru, утечку радиации на затонувшей в 1989 году подлодке «Комсомолец» зафиксировали учёные в акватории северной Норвегии на границе с Мурманской областью.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Живодер в Янино привязал хаски к мопеду и таскал по улице

Жители Янино утром в пятницу, 12 июля, остановили местного живодера, который привязал к своему мопеду хаски и таскал ее за собой по улице Ясной.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Норвегия раньше России «услышала» взрыв К-141 «Курск»

Обновлено в 06:07
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Игры

Ожидаемо: в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей

Представитель CD Projekt RED сообщил пользователю Reddit, что в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей — разве что после определённых решений, оправдывая такие действия с точки зрения истории.
Обновлено в 12:25
Экономика

Минтруд увеличит прожиточный минимум

«Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей», — сообщается в пояснительной записке.
Обновлено вчера в 13:14
Общество

Минпромторг отменил тендер на организацию служебных командировок

В конце прошлого месяца проект Baza, российское отделение Transparency International и «Новая газета» опубликовали расследование, в котором говорилось, что ведомство потратило на отели для своих сотрудников за рубежом около 20 миллионов рублей, а глава министерства Денис Мантуров жил в президентских люксах.
Обновлено в 15:31
Политика

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Футбол

Футболист Хаджи, которым интересовался «Спартак», перешел в «Генк»

Обновлено в 11:57
Культура

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Арнольд Шварценеггер
Американский актер
Американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное