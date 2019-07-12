Политика
Трамп заявил о «смерти» ШварценеггераРИА Новости 10:29
Президент США Дональд Трамп заявил, что был свидетелем смерти американского актера Арнольда Шварценеггера, сообщил в твиттере журналист Хантер Уокер. По словам корреспондента, глава государства произнес соответствующую фразу во время саммита в Белом доме.
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Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Кино
Безруков опроверг сообщения об исполнении роли Остапа Бендера
Обновлено в 08:08
Происшествия
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие
В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа
Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter заявила о пуске ракеты с территории сектора Газа.
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес
Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену
Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Гаджеты
В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2
На российском рынке стартовали продажи недорого смартфона Nokia 2.2.
Обновлено в 10:11
Политика
Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра
Обновлено в 07:36
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Экономика
Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его сыновей на $572 миллиона
Высокий суд Лондона принял решение о блокировке активов владельца O1 Group Бориса Минца и трех его сыновей - Дмитрия, Игоря и Александра - на сумму 572 миллиона долларов, сообщает пресс-служба банка «Траст», на основе которого был создан Банк непрофильных активов.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку
По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».
Обновлено в 17:43
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару на сцену
Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу возвращения на сцену певицы Софии Ротару.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.
Обновлено в 17:54
Наука
Некоторые рыбы умеют менять свой пол
Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено вчера в 15:30
Наука
Норвегия ответила на обвинения в расконсервации подлодки «Комсомолец»
Как писал News.ru, утечку радиации на затонувшей в 1989 году подлодке «Комсомолец» зафиксировали учёные в акватории северной Норвегии на границе с Мурманской областью.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Живодер в Янино привязал хаски к мопеду и таскал по улице
Жители Янино утром в пятницу, 12 июля, остановили местного живодера, который привязал к своему мопеду хаски и таскал ее за собой по улице Ясной.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Норвегия раньше России «услышала» взрыв К-141 «Курск»
Обновлено в 06:07
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Игры
Ожидаемо: в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей
Представитель CD Projekt RED сообщил пользователю Reddit, что в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей — разве что после определённых решений, оправдывая такие действия с точки зрения истории.
Обновлено в 12:25
Экономика
Минтруд увеличит прожиточный минимум
«Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей», — сообщается в пояснительной записке.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Минпромторг отменил тендер на организацию служебных командировок
В конце прошлого месяца проект Baza, российское отделение Transparency International и «Новая газета» опубликовали расследование, в котором говорилось, что ведомство потратило на отели для своих сотрудников за рубежом около 20 миллионов рублей, а глава министерства Денис Мантуров жил в президентских люксах.
Обновлено в 15:31
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Культура
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45