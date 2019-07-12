Политика

Трамп заявил о смерти ШварценеггераГазета.Ru 09:08

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв. Трамп утверждал, что был свидетелем смерти звезды "Терминатора".
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Трамп напугал поклонников Шварценеггера сообщением о смерти актера

URA.Ru09:41

Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер

Российская газета08:42

Шварценеггер отреагировал на заявление Трампа о его смерти

Газета.Ru10:24

Трамп заявил о «смерти» Шварценеггера

РИА Новости10:29

Трамп раскритиковал Шварценеггера за работу ведущим шоу «Кандидат»

Rambler News Service04:50

Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера

Телеканал 360°04:18

Репортер Белого дома приписал Трампу заявление о смерти Шварценеггера

REGNUM01:54
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Здоровье

В регионах России ликвидируют дефицит медперсонала

В российских регионах разработают планы-графики по ликвидации дефицита медперсонала с учетом потребности в кадрах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
Обновлено в 09:39
Политика

Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о принятии важного для садоводов решения.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Обновлено в 07:39
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 09:46
Политика

«Большая семерка» раскритиковала законопроект Зеленского о люстрации

Послы государств "Большой семерки" - неофициального клуба самых влиятельных стран мира – раскритиковали предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о расширении круга лиц, подпадающих под люстрацию.
Обновлено в 08:53
Политика

НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Илью Азара оштрафовали за акцию в поддержку Голунова

Обновлено в 09:15
Происшествия

В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера

Слухи о романе экстравагантной Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода на большой экран фильма «Звезда родилась», в котором певица и актер сыграли главные роли.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк

Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Политика

Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

Обновлено в 10:47
Происшествия

17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне

17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Общество

Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля

Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
Экономика

В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России

Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Москве девушка упала в канализацию и исчезла

В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Известную певицу отправили в психушку в Москве

Обновлено в 06:38
Общество

Три вице-губернатора получили выговор за вырубку в Муринском парке

Три вице-губернатора Эдуард Батанов, Николай Бондаренко и Николай Линченко получили выговор от временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова из-за вырубки деревьев в Муринском парке, сообщили MR7.ru в пресс-службе Смольного.
Обновлено в 10:16
Общество

Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву

Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.
Обновлено в 09:08
Авто

В сети появились изображения нового ГАЗ-24 «Волга»

Исходя из изображений, автомобиль получил светодиодную оптику, огромные стильные колёсные диски, рейлинги на крыше для придания силуэту «Волги» стремительности и агрессивные бамперы.
Обновлено в 09:09
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

Виноделы в Кахетии провели митинг, они потребовали, чтобы гендиректор оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине, передает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:37
Общество

Россияне стали реже оплачивать штрафы ГИБДД

За пять месяцев текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн.
Обновлено вчера в 19:57
Здоровье

Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний

Обновлено в 10:16
Кино

Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев

В Лондонский университет искусств поступили ранее неизвестные наброски к фильмам Стэнли Кубрика.
Обновлено в 09:00
Политика

В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова

Обновлено в 10:09
Общество

«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей

Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова травмировала стопу во время репетиции

Анастасия Волочкова травмировала стопу на репетиции.
Обновлено в 01:28
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Арнольд Шварценеггер
Американский актер
Американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
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