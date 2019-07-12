Политика
Трамп заявил о смерти ШварценеггераГазета.Ru 09:08
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв. Трамп утверждал, что был свидетелем смерти звезды "Терминатора".
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Здоровье
В регионах России ликвидируют дефицит медперсонала
В российских регионах разработают планы-графики по ликвидации дефицита медперсонала с учетом потребности в кадрах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
Обновлено в 09:39
Политика
Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о принятии важного для садоводов решения.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:39
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 09:46
Политика
«Большая семерка» раскритиковала законопроект Зеленского о люстрации
Послы государств "Большой семерки" - неофициального клуба самых влиятельных стран мира – раскритиковали предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о расширении круга лиц, подпадающих под люстрацию.
Обновлено в 08:53
Политика
НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко
Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Илью Азара оштрафовали за акцию в поддержку Голунова
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера
Слухи о романе экстравагантной Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода на большой экран фильма «Звезда родилась», в котором певица и актер сыграли главные роли.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Политика
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
Обновлено в 10:47
Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Общество
Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля
Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Москве девушка упала в канализацию и исчезла
В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Известную певицу отправили в психушку в Москве
Обновлено в 06:38
Общество
Три вице-губернатора получили выговор за вырубку в Муринском парке
Три вице-губернатора Эдуард Батанов, Николай Бондаренко и Николай Линченко получили выговор от временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова из-за вырубки деревьев в Муринском парке, сообщили MR7.ru в пресс-службе Смольного.
Обновлено в 10:16
Общество
Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву
Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.
Обновлено в 09:08
Авто
В сети появились изображения нового ГАЗ-24 «Волга»
Исходя из изображений, автомобиль получил светодиодную оптику, огромные стильные колёсные диски, рейлинги на крыше для придания силуэту «Волги» стремительности и агрессивные бамперы.
Обновлено в 09:09
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
Виноделы в Кахетии провели митинг, они потребовали, чтобы гендиректор оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине, передает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:37
Общество
Россияне стали реже оплачивать штрафы ГИБДД
За пять месяцев текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн.
Обновлено вчера в 19:57
Здоровье
Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний
Обновлено в 10:16
Кино
Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев
В Лондонский университет искусств поступили ранее неизвестные наброски к фильмам Стэнли Кубрика.
Обновлено в 09:00
Политика
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
Обновлено в 10:09
Общество
«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова травмировала стопу во время репетиции
Анастасия Волочкова травмировала стопу на репетиции.
Обновлено в 01:28