Политика
Трамп заявил о смерти ШварценеггераГазета.Ru вчера в 09:08
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв. Трамп утверждал, что был свидетелем смерти звезды "Терминатора".
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Здоровье
Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог
Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие
Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Футбол
«Атлетико» потребует от «Барселоны» доплатить за трансфер Гризманна
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Конгресс ограничил право Трампа начать войну с Ираном
Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября), которая запрещает выделение средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей.
Обновлено вчера в 13:12
Космос
Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ»
Корпорация «Роскосмос» сообщила, что госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» 13 июля.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Пермский студент умер в Нижнем Новгороде из-за ошибки в диагнозе
Руслана отправили в Нижний Новгород. Только здесь ему смогли поставить правильный диагноз «альвеококкоз».
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Спорт
Медведева показала часть новой произвольной программы
Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева представила фрагмент своей новой произвольной программы.
Обновлено в 02:39
Общество
В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
Политика
КПРФ сегодня проведет всероссийскую акцию протеста
Акция в защиту интересов трудящихся и против административного произвола сегодня пройдет как минимум в 49 регионах страны.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете
Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила травму на проекте «Форт Боярд»
В личном микроблоге Бузова поделилась с верными почитателями кадрами со съемок одного из эфиров.
Обновлено в 00:35
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду
Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели.
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась комбинезоном за 3 рубля
Посему Полина Гагарина показала себя в желтом комбинезоне.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Россиянам дали совет, как выбирать грибы
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:25
Интернет
Эксперты рассказали, как защитить финансы и данные от хакеров
Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян.
Обновлено в 02:10
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика
Медведев запрещает микрокредиты
Как говорится в официальном отзыве правительства России на законопроект, документом установлены более жесткие требования к деловой репутации и квалификации менеджмента и владельцев таких компаний, направленные на исключение доступа недобросовестных лиц к управлению микрокредитными компаниями.
Обновлено в 02:31
Политика
Малахов пополнил базу «Миротворца»
Нашумевший российско-украинский телемост «Надо поговорить» закончился для ведущего Андрея Малахова появлением в базе скандального сайта «Миротворец».
Обновлено в 03:06
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено вчера в 15:24