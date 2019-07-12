Политика

Трамп заявил о смерти ШварценеггераГазета.Ru вчера в 09:08

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв. Трамп утверждал, что был свидетелем смерти звезды "Терминатора".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Шварценеггер ответил Трампу на заявление о его смерти

РБКвчера в 10:47

Трамп заявил о «смерти» Арнольда Шварценеггера

РИА Новостивчера в 12:41

Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер

Российская газетавчера в 08:42

«Я видел, как он умер»: Трамп о смерти Шварценеггера

Газета.Ruвчера в 11:35

Трамп раскритиковал Шварценеггера за работу ведущим шоу «Кандидат»

Rambler News Serviceвчера в 04:50

Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера

Телеканал 360°вчера в 04:18

Репортер Белого дома приписал Трампу заявление о смерти Шварценеггера

REGNUMвчера в 01:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Здоровье

Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог

Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие

Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Транспорт

Cуд отменил штраф ЦОДД за установку «нестандартных» дорожных знаков

Обновлено в 02:44
Спорт

Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Футбол

«Атлетико» потребует от «Барселоны» доплатить за трансфер Гризманна

Обновлено вчера в 12:43
Политика

Конгресс ограничил право Трампа начать войну с Ираном

Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября), которая запрещает выделение средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей.
Обновлено вчера в 13:12
Космос

Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ»

Корпорация «Роскосмос» сообщила, что госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» 13 июля.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Пермский студент умер в Нижнем Новгороде из-за ошибки в диагнозе

Руслана отправили в Нижний Новгород. Только здесь ему смогли поставить правильный диагноз «альвеококкоз».
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Спорт

Медведева показала часть новой произвольной программы

Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева представила фрагмент своей новой произвольной программы.
Обновлено в 02:39
Общество

В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
Политика

КПРФ сегодня проведет всероссийскую акцию протеста

Акция в защиту интересов трудящихся и против административного произвола сегодня пройдет как минимум в 49 регионах страны.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила травму на проекте «Форт Боярд»

В личном микроблоге Бузова поделилась с верными почитателями кадрами со съемок одного из эфиров.
Обновлено в 00:35
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Политика

Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду

Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели.
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Полина Гагарина похвасталась комбинезоном за 3 рубля

Посему Полина Гагарина показала себя в желтом комбинезоне.
Обновлено вчера в 13:14
Общество

Россиянам дали совет, как выбирать грибы

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:25
Интернет

Эксперты рассказали, как защитить финансы и данные от хакеров

Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян.
Обновлено в 02:10
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика

Медведев запрещает микрокредиты

Как говорится в официальном отзыве правительства России на законопроект, документом установлены более жесткие требования к деловой репутации и квалификации менеджмента и владельцев таких компаний, направленные на исключение доступа недобросовестных лиц к управлению микрокредитными компаниями.
Обновлено в 02:31
Политика

Малахов пополнил базу «Миротворца»

Нашумевший российско-украинский телемост «Надо поговорить» закончился для ведущего Андрея Малахова появлением в базе скандального сайта «Миротворец».
Обновлено в 03:06
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено вчера в 15:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Арнольд Шварценеггер
Американский актер
Американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное