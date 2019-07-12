Политика
Трамп заявил о смерти ШварценеггераГазета.Ru 09:08
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв. Трамп утверждал, что был свидетелем смерти звезды "Терминатора".
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Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Религия
Православные 12 июля отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 02:06
Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче первого тура молодежного первенства России
Московский "Спартак" одержал победу над "Сочи" в матче первого тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 11:36
Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Здоровье
Голикова обеспокоена сокращением населения Мурманской области
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова потребовала принять меры по сокращению смертности населения Мурманской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Группа туристов перевернулась на катамаране при сплаве по реке в КЧР
Четыре туриста из Калининградской области перевернулись при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика
Аваков оценил вынесенный в Италии приговор украинцу
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал информацию о том, что в Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Дочь Алсу выпустила клип с соперником по «Голосу» Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выпустила дебютный клип на песню «Эта любовь». Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Авто
Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке дорогих авто
Минпромторг объяснил отсутствие автомобилей Tesla и Bugatti Veyron в перечне машин, чьи владельцы должны заплатить повышенный транспортный налог.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева за неделю похудела на пять килограммов
Лариса Гузеева смогла за неделю похудеть сразу на пять килограммов.
Обновлено в 08:59
Политика
Россия назвала новые санкции США бессмысленными
«Вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям», — говорится в заявлении на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В российском городе расстреляли полицейских
В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Авто
Кроссовер Changan CS35 Plus получит в России оцинкованный кузов
Обновлено в 10:45
Здоровье
В Орловской области зарегистрирован случай отравления грибами
В целях профилактики отравлений грибами Управление Роспотребнадзора по Орловской области напоминает жителям о необходимости соблюдать основные правила: собирайте только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны; не собирайте грибы в черте населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Курорты Турции затянуло дымом от пожаров
Очаг пожара находился в 60 км от курорта Фетхие, где были эвакуированы жители более 30 домов.
Обновлено в 11:48
Общество
«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей
"Сибирские Мальдивы" закрыты для любителей эффектных фотографий.
Обновлено в 09:02
Политика
Зеленский помиловал осужденного в России заключенного
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании Сергея Литвинова, осужденного в России.
Обновлено в 12:09
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару к творчеству
Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал новую песню певицы Софии Ротару. Он считает, что творчество певицы — давно минувшей век.
Обновлено в 03:33
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Футбол
Черышев подписал контракт с «Валенсией» с отступными в 80 млн евро
Соглашение рассчитано до июня 2022 года и предусматривает отступные в размере 80 млн евро.
Обновлено в 08:51
Происшествия
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Известную певицу отправили в психушку в Москве
Обновлено в 06:38
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43