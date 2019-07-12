Политика

Трамп заявил о смерти ШварценеггераГазета.Ru 09:08

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв. Трамп утверждал, что был свидетелем смерти звезды "Терминатора".
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Шварценеггер ответил Трампу на заявление о его смерти

РБК10:47

Трамп заявил о «смерти» Арнольда Шварценеггера

РИА Новости12:41

Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера

Телеканал 360°04:18

Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер

Российская газета08:42

Трамп раскритиковал Шварценеггера за работу ведущим шоу «Кандидат»

Rambler News Service04:50

«Я видел, как он умер»: Трамп о смерти Шварценеггера

Газета.Ru11:35

Репортер Белого дома приписал Трампу заявление о смерти Шварценеггера

REGNUM01:54
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Происшествия

В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Политика

Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии

Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Политика

В Сенате США призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400

Ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 призвала президента США Дональда Трампа группа американских сенаторов.
Обновлено в 16:26
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Религия

Православные христиане 12 июля отмечают День Петра и Павла

Обновлено в 03:06
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Футбол

Дмитрий Хохлов: «Планируем привлечь к работе психолога»

Обновлено в 15:33
Транспорт

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 16:13
Происшествия

Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Абхазии

Обновлено в 16:30
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Происшествия

Актер Ефременков рассказал о своем задержании в аэропорту Краснодара

Обновлено в 06:23
Недвижимость

Эксперты согласились с прогнозом ЦБ о спаде цен на жилье через 7-9 лет

В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В парке на Смоленке нашли петербуржца с простреленной головой

В Василеостровском районе Петербурга сегодня, 12 июля, нашли тело мужчины с простреленной головой.
Обновлено в 14:53
Общество

Штурмовать «Зону 51» собрались почти 300 тысяч человек

Четверть миллиона пользователей соцсетей, безусловно, у ворот базы не соберется, но достаточно и одной десятой - а именно столько, как иронично пишет издание Maxim, составляет среднеарифметическое количество психов на любой вечеринке.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Происшествия

Тете избитой девочки из Ингушетии предъявили обвинение

Жительнице Ингушетии предъявили обвинение в жестоком избиении малолетней племянницы.
Обновлено в 15:37
Экономика

Центробанк отложит новую пенсионную реформу

Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 15:27
Авто

Опубликованы данные о новом Jeep Wrangler

На сайте «JR Forums» появились отдельные сведения о новой вариации внедорожного автомобиля Jeep Wrangler 2020 модельного года.
Обновлено в 12:29
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Политика

Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону

Обновлено вчера в 13:32
Политика

Законопроект Зеленского о люстрации Порошенко внесён в Раду

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, люстрацию предлагается расширить и распространить на президента Украины, народных депутатов и других чиновников и глав министерств и ведомств, которые занимали эти посты с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года, но не были уволены в этот период по собственному желанию.
Обновлено в 05:50
Политика

Около половины россиян относятся к Грузии безразлично

Почти половина россиян безразлично относится к Грузии. О хорошем отношении к стране заявили 37% опрошенных.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Гаджеты

Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро

Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 07:40
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Арнольд Шварценеггер
Американский актер
Американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
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