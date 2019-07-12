Политика
Трамп заявил о смерти ШварценеггераГазета.Ru 09:08
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв. Трамп утверждал, что был свидетелем смерти звезды "Терминатора".
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Происшествия
В российском городе расстреляли полицейских
В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой
На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Политика
В Сенате США призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400
Ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 призвала президента США Дональда Трампа группа американских сенаторов.
Обновлено в 16:26
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Религия
Православные христиане 12 июля отмечают День Петра и Павла
Обновлено в 03:06
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Футбол
Дмитрий Хохлов: «Планируем привлечь к работе психолога»
Обновлено в 15:33
Транспорт
Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 16:13
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Недвижимость
Эксперты согласились с прогнозом ЦБ о спаде цен на жилье через 7-9 лет
В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В парке на Смоленке нашли петербуржца с простреленной головой
В Василеостровском районе Петербурга сегодня, 12 июля, нашли тело мужчины с простреленной головой.
Обновлено в 14:53
Общество
Штурмовать «Зону 51» собрались почти 300 тысяч человек
Четверть миллиона пользователей соцсетей, безусловно, у ворот базы не соберется, но достаточно и одной десятой - а именно столько, как иронично пишет издание Maxim, составляет среднеарифметическое количество психов на любой вечеринке.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Происшествия
Тете избитой девочки из Ингушетии предъявили обвинение
Жительнице Ингушетии предъявили обвинение в жестоком избиении малолетней племянницы.
Обновлено в 15:37
Экономика
Центробанк отложит новую пенсионную реформу
Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 15:27
Авто
Опубликованы данные о новом Jeep Wrangler
На сайте «JR Forums» появились отдельные сведения о новой вариации внедорожного автомобиля Jeep Wrangler 2020 модельного года.
Обновлено в 12:29
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Политика
Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Законопроект Зеленского о люстрации Порошенко внесён в Раду
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, люстрацию предлагается расширить и распространить на президента Украины, народных депутатов и других чиновников и глав министерств и ведомств, которые занимали эти посты с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года, но не были уволены в этот период по собственному желанию.
Обновлено в 05:50
Политика
Около половины россиян относятся к Грузии безразлично
Почти половина россиян безразлично относится к Грузии. О хорошем отношении к стране заявили 37% опрошенных.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Гаджеты
Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро
Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 07:40