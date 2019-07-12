Политика
Трамп заявил о смерти ШварценеггераГазета.Ru вчера в 09:08
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв. Трамп утверждал, что был свидетелем смерти звезды "Терминатора".
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Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
В Киеве злоумышленники обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Полиция открыла дело по статье "Теракт".
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Миллиардера Джеффри Эпштейна обвинили в подкупе свидетелей
Обвинения Джеффри Эпштейну в подкупе потенциальных свидетелей добавлены прокуратурой к уже имеющимся в деле о секс-торговле людьми и совращении малолетних.
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Авто
Пикап Ford F-150 можно купить в ретро-стиле
Модернизацией авто занимались инженеры из дилерского центра Ford Работники дилерского салона американского бренда Ford в штате Огайо представили полноразмерный грузовик Ford F-150, выглядящий в точности так, как и многие автомобили в США 1970-х и 1980-х годов.
Обновлено вчера в 23:48
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
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Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
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Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Баскетбол
Леброн не отдаст свой игровой номер Энтони Дэвису
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Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика
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Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим
«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.
Обновлено вчера в 15:38
Футбол
«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью в стартовом матче Премьер-лиги
В дебютном матче первого тура тульский "Арсенал" и столичное "Динамо" не смогли выявить победителя - 1:1.
Обновлено вчера в 15:22
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес
В Сети появился архивный снимок юной Пугачевой, Галкина и Орбакайте
В Сети появилась фотография, на которой запечатлен еще совсем юный Максим Галкин, а также Алла Пугачева и Кристина Орбакайте.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
Попавший под поезд на станции метро «Октябрьская» мужчина выжил
Обновлено вчера в 14:02
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено 11 июля в 06:24
Происшествия
«Летающий радар» США загорелся в воздухе
В воздухе загорелся американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку в Линкольне.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
По информации телеканала, инцидент произошел после того, как женщина попросила мужчину уступить ей место.
Обновлено вчера в 14:31
Наука
Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад
Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для Южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.
Обновлено 10 июля в 15:35
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
Происшествия
Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье
Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 20:08
Хоккей
Ягр рассказал о влиянии на судьбу Овечкина
Чешский форвард «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр связал свой уход из «Вашингтон Кэпиталс» с появлением в клубе россиянина Александра Овечкина.
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Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Транспорт
Сокращение маршрутов и трамваи в центре: как в ближайшем будущем изменится транспорт в Ярославле
Городские власти наобещали ярославцам грандиозных улучшений в работе транспорта: прокладку трамвайных линий по центру города, избавление от маршруток, оплату по безналу и много чего еще.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете
Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Леди Гага и актер Брэдли Купер съехались
Купер и Леди Гага начали жить вместе. Певица переехала в шикарный особняке актера в Нью-Йорке, сообщает In Touch.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле
Обновлено вчера в 14:13
Культура
Американский переводчик Пушкина получил российский паспорт
Джулиан Генри Лоуэнфельд, американский поэт и переводчик, получил российское гражданство и российский паспорт.
Обновлено вчера в 09:25