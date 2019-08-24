Политика
США повысят пошлины на китайские товарыRambler News Service вчера в 04:08
Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о повышении пошлин на китайские товары с осени, мотивировав это «политическим решением» Китая ввести пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд.
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
Пекин выразил протест из-за решения Вашингтона вновь повысить пошлины на китайские товары
Эхо Москвывчера в 08:30
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Пляж в Барселоне эвакуировали из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа близ исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:47
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7
Глава МИД Ирана прибыл в Биарриц, чтобы принять участие в саммите «Большой семёрки».
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
В ЛНР заявили о наращивании сил со стороны ВСУ в Донбассе
Обновлено 23 августа в 07:46
Кино
В Туле открылась всероссийская ночь кино
Обновлено вчера в 13:15
Культура
В театре прокомментировали реанимацию Олега Меньшикова
Обновлено в 09:28
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Спорт
Латыпов взял серебро в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону
Российский биатлонист Эдуард Латыпов взял серебро в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.
Обновлено в 09:57
Происшествия
У пенсионера в Москве украли 14 млн рублей из коттеджа
В Москве неизвестный обокрал пенсионера на 14,2 млн рублей, проникнув в его коттедж, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:40
Единоборства
Минаков нокаутировал Джонсона на турнире Bellator
Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США).
Обновлено в 01:08
Футбол
Моуриньо хочет возглавить «Реал» после увольнения Зидана
Последним клубом Моуриньо был английский "Манчестер Юнайтед", в котором он работал с 2016 по 2018 год.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о гибели одного и ранении троих боевиков в Донбассе
Добавим, что 23 августа командование ДНР сообщило, что за неделю ВСУ лишились 23 боевиков в Донбассе.
Обновлено в 09:03
Политика
В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа
Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке
Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 09:53
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Названа причина обрушения автомобильного моста в Харькове
Динамический удар перегруженной фуры стал причиной обрушения части автомобильного моста в украинском городе Харькове.
Обновлено в 09:33
Политика
Трамп заявил о достижении договоренностей по торговле с Японией
Президент США Дональд Трамп заявил на саммите G7 во Франции, что с Японией достигнута принципиальная договоренность о торговле.
Обновлено в 09:45
Происшествия
На Волге перевернулась парусная лодка с пятью людьми
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
В России предложили вернуть смертную казнь
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.
Обновлено в 07:21
Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Кировских чиновников признали самыми бедными
Беднее кировских чиновников только муниципальные служащие Ингушентии (20,4 тыс. рублей), Карачаево-Черкесской Республики (20,1 тыс. рублей) и Псковской области, где муниципальные служащие получают всего 18 тыс. 100 рублей.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Слепую женщину с собакой не пустили в автобус, в Уфе начали проверку
В Прокуратуре Башкирии начали проверку после того, как незрячей женщине с собакой-поводырем не дали зайти в автобус.
Обновлено вчера в 08:36
Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Общество
Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов
По числу женщин, работающих пилотами, «Аэрофлот» занимает последнее место в мире.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту
Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Полиция Гонконга впервые применила водометы против демонстрантов
Пекин очень внимательно следит за событиями в Гонконге, проводя показательные учения полиции по разгону уличных шествий в соседнем с Гонконгом Шеньчжэне.
Обновлено в 07:58