Политика

США повысят пошлины на китайские товарыRambler News Service вчера в 04:08

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о повышении пошлин на китайские товары с осени, мотивировав это «политическим решением» Китая ввести пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд.
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Китай выразил протест в связи с повышением американских пошлин

Коммерсантъвчера в 13:42

Китай выразил протест США из-за повышения пошлин на импорт продукции из КНР

ТАССвчера в 08:01

Трамп сообщил о готовности к переговорам с Китаем после повышения пошлин

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Пекин выразил протест из-за решения Вашингтона вновь повысить пошлины на китайские товары

Эхо Москвывчера в 08:30

Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины

РИА Новостивчера в 07:20

Что случилось этой ночью: суббота, 24 августа

Интерфаксвчера в 01:30
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Наука

Ученые назвали самую опасную группу крови

Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Пляж в Барселоне эвакуировали из-за взрывного устройства

Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа близ исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:47
Политика

Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7

Глава МИД Ирана прибыл в Биарриц, чтобы принять участие в саммите «Большой семёрки».
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

В ЛНР заявили о наращивании сил со стороны ВСУ в Донбассе

Обновлено 23 августа в 07:46
Кино

В Туле открылась всероссийская ночь кино

Обновлено вчера в 13:15
Культура

В театре прокомментировали реанимацию Олега Меньшикова

Обновлено в 09:28
Происшествия

Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Спорт

Латыпов взял серебро в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов взял серебро в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.
Обновлено в 09:57
Происшествия

У пенсионера в Москве украли 14 млн рублей из коттеджа

В Москве неизвестный обокрал пенсионера на 14,2 млн рублей, проникнув в его коттедж, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:32
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:40
Единоборства

Минаков нокаутировал Джонсона на турнире Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США).
Обновлено в 01:08
Футбол

Моуриньо хочет возглавить «Реал» после увольнения Зидана

Последним клубом Моуриньо был английский "Манчестер Юнайтед", в котором он работал с 2016 по 2018 год.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Командование ВСУ сообщило о гибели одного и ранении троих боевиков в Донбассе

Добавим, что 23 августа командование ДНР сообщило, что за неделю ВСУ лишились 23 боевиков в Донбассе.
Обновлено в 09:03
Политика

В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа

Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 09:53
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Названа причина обрушения автомобильного моста в Харькове

Динамический удар перегруженной фуры стал причиной обрушения части автомобильного моста в украинском городе Харькове.
Обновлено в 09:33
Политика

Трамп заявил о достижении договоренностей по торговле с Японией

Президент США Дональд Трамп заявил на саммите G7 во Франции, что с Японией достигнута принципиальная договоренность о торговле.
Обновлено в 09:45
Происшествия

На Волге перевернулась парусная лодка с пятью людьми

Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Политика

В России предложили вернуть смертную казнь

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.
Обновлено в 07:21
Политика

Украина снизила поставки российского дизеля в два раза

Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

Обновлено вчера в 15:02
Общество

Кировских чиновников признали самыми бедными

Беднее кировских чиновников только муниципальные служащие Ингушентии (20,4 тыс. рублей), Карачаево-Черкесской Республики (20,1 тыс. рублей) и Псковской области, где муниципальные служащие получают всего 18 тыс. 100 рублей.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Слепую женщину с собакой не пустили в автобус, в Уфе начали проверку

В Прокуратуре Башкирии начали проверку после того, как незрячей женщине с собакой-поводырем не дали зайти в автобус.
Обновлено вчера в 08:36
Киберспорт

Команда OG стала чемпионом The International 2019

Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Общество

Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов

По числу женщин, работающих пилотами, «Аэрофлот» занимает последнее место в мире.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту

Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против демонстрантов

Пекин очень внимательно следит за событиями в Гонконге, проводя показательные учения полиции по разгону уличных шествий в соседнем с Гонконгом Шеньчжэне.
Обновлено в 07:58
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