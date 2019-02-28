Политика

Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДРRT на русском 14:04

Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.
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Сара Сандерс
Президенту Трампу нравится председатель Ким Чен Ын, и он не считает, что эти санкции будут необходимы.
— Сара Сандерс, американский политикКоммерсантъ 14:45

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Трамп отменил санкции против КНДР из-за симпатии к Ким Чен Ыну

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
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Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведука в Россию.
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Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
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В воскресенье ожидается магнитная буря

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.
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В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
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В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
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Культура

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Выступая на слушаниях лидер «Ленинграда» заявил, что концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», поскольку сегодня «производителем смыслов и культуры» стал любой человек, у которого есть Twitter, и регламентировать их невозможно.
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Политика

Глава МИД России Лавров назвал причину авиаударов НАТО в Югославии

Сергей Лавров, глава МИД России, рассказал о причинах, на основе которых военные НАТО действовали в Югославии.
Обновлено в 03:21
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В Эрарте выразили поддержку коллегам из Третьяковки, «которую недавно посетил персонаж в алых стрингах».
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

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Только недавно Рита Дакота переживала из-за потока негативных сообщений и критики, который обрушился на неё после развода с Владом Соколовским.
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На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей

Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
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Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не исключил, что вернётся в Россию, чтобы продолжить тренерскую карьеру.
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Общество

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О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Авто

Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна

После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
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«Ленфильм» снимет фильм о ВОВ с участием Шнурова

Известно, что на тарелке будут написаны имена актеров, продюсера и режиссера, а также название фильма – «Этаж» («Золотые сердца»), передает издание «Фонтанка».
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МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
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Футболисты молодежной сборной России обыграли шведских сверстников

Молодежная сборная России по футболу провела в испанской Марбелье товарищеский матч со сверстниками из Швеции.
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Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом

Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.
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Названа настоящая фамилия Юлии Началовой

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Участник поисков пропавшей группы Дятлова поделился секретными данными

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Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
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В СЕ заявили о необходимости сохранить членство России в организации

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что если не решится вопрос с членством России, то это будет поражением для организации.
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Ученица Тутберидзе первой в истории выполнила сложнейший прыжок на ЧМ

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