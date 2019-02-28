Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДРRT на русском 14:04

Президенту Трампу нравится председатель Ким Чен Ын, и он не считает, что эти санкции будут необходимы.

Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.

Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР

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