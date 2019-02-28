Политика
Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДРRT на русском 14:04
Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.
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Президенту Трампу нравится председатель Ким Чен Ын, и он не считает, что эти санкции будут необходимы.
— Сара Сандерс, американский политикКоммерсантъ 14:45
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Политика
СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведука в Россию.
Обновлено в 13:36
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
В России началась «миграционная амнистия» для граждан Киргизии
Аналогичные акции представители миграционных служб России уже проводили в октябре и декабре 2018 года — тогда ими воспользовались более 100 тысяч жителей Киргизии, совершившие незначительные нарушения законодательства.
Обновлено в 11:19
Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Космос
В воскресенье ожидается магнитная буря
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.
Обновлено в 10:34
Политика
Руководство ООН сделало заявление о статусе Голанских высот
Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку
В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»
Выступая на слушаниях лидер «Ленинграда» заявил, что концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», поскольку сегодня «производителем смыслов и культуры» стал любой человек, у которого есть Twitter, и регламентировать их невозможно.
Обновлено в 13:57
Политика
Глава МИД России Лавров назвал причину авиаударов НАТО в Югославии
Сергей Лавров, глава МИД России, рассказал о причинах, на основе которых военные НАТО действовали в Югославии.
Обновлено в 03:21
Культура
Музей Эрарта пошутил по поводу дефиле в стрингах в Третьяковке
В Эрарте выразили поддержку коллегам из Третьяковки, «которую недавно посетил персонаж в алых стрингах».
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Рита Дакота обвинила СМИ в «хайпе на смерти» Юлии Началовой
Только недавно Рита Дакота переживала из-за потока негативных сообщений и критики, который обрушился на неё после развода с Владом Соколовским.
Обновлено в 08:00
Общество
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
На вечеринке порноактриса и заявила, что вновь выходит замуж, передает LigaNews.
Обновлено в 09:57
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Футбол
Каррера рассказал, в каком случае вернётся работать в России
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не исключил, что вернётся в Россию, чтобы продолжить тренерскую карьеру.
Обновлено в 06:58
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна
После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Кино
«Ленфильм» снимет фильм о ВОВ с участием Шнурова
Известно, что на тарелке будут написаны имена актеров, продюсера и режиссера, а также название фильма – «Этаж» («Золотые сердца»), передает издание «Фонтанка».
Обновлено в 14:26
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Футбол
Футболисты молодежной сборной России обыграли шведских сверстников
Молодежная сборная России по футболу провела в испанской Марбелье товарищеский матч со сверстниками из Швеции.
Обновлено в 14:21
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом
Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Названа настоящая фамилия Юлии Началовой
Певица Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся 16 марта, на самом деле имела двойную фамилию.
Обновлено в 12:38
Здоровье
Медики рассказали об опасности популярного контрацептива для женщин
Немецкая фармацевтическая компания Bayer предупредила о возможных рисках развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) при приёме контрацептивов "Жанин".
Обновлено в 09:05
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Политика
В СЕ заявили о необходимости сохранить членство России в организации
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что если не решится вопрос с членством России, то это будет поражением для организации.
Обновлено в 09:47
Политика
Идеолог выхода Британии из ЕС возглавит партию Brexit
Фарадж возглавлял UKIP, крупнейшую националистическую партию Великобритании, в 2006–2009 и 2010–2016 годах.
Обновлено в 10:11