Союзные республики СССР решили переименоваться в Россию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии. Во время своей речи американский лидер говорил о первенстве США в производстве энергоресурсов.

Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию

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