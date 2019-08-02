Политика
Трамп заявил о решении СССР переименоваться в РоссиюРБК 12:11
Союзные республики СССР решили переименоваться в Россию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии. Во время своей речи американский лидер говорил о первенстве США в производстве энергоресурсов.
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Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «земля-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 13:47
Политика
Bloomberg: Трамп заявил, что обсуждал ядерное соглашение с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерным вооружениям.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Обновлено в 15:48
Здоровье
Московские врачи вернули пациентке голос, используя ее жировые клетки
Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского восстановили пациентке голос, введя ее жир в парализованную голосовую связку.
Обновлено в 11:15
Общество
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Политика
Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом
Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться на животных с использованием лука и арбалета.
Обновлено в 15:31
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий для ряда семей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продляет для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 16:18
Футбол
«Лацио» продал двух португальцев в «Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» объявил о подписании игроков «Лацио» Педру Нету и Бруну Жордау. Оба португальца подписали пятилетние контракты с клубом АПЛ.
Обновлено в 15:17
Гаджеты
Раскрыты европейские цены на Samsung Galaxy Note10 и Note10+
За 5 дней до официальной премьеры линейки смартфонов Samsung Galaxy Note10 в Сети появилась информация, касающаяся стоимость аппаратов на европейском рынке.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Тушивший пожары самолет разбился во Франции
Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесные пожары, передает РИА "Новости". Инцидент произошел в департаменте Гар.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food
Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 11:08
Авто
Недорогой «аналог» Toyota Hilux 18-летней давности обновился
Компания ZX Auto обновила пикап Tiger, который является перелицованной версией устаревшего варианта Hilux.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет
США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:08
Футбол
Контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан на 4 года
Агентство Wasserman, представляющее интересы игрока, сообщило, что 22-летний форвард подписал контракт с московским клубом на 4 года.
Обновлено в 15:25
Музыка
Песня группы Metallica спасла студентку от пумы
Обновлено в 09:46
Авто
Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC доехал до российских дилеров
Модернизированная версия совершила свой дебют вместе с GLC Coupe в конце зимы.
Обновлено в 16:25
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
В октябре текущего года на заводе FAW и Toyota в Поднебесной сойдет с конвейера версия кроссовера RAV4 с более глобальными изменениями.
Обновлено вчера в 13:47
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Энергетика
Литва обжаловала решение по иску к «Газпрому» в Верховном суде Швеции
Апелляционный суд Швеции в июле оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по иску Литвы к "Газпрому" на €1,5 млрд, якобы переплаченных литовскими потребителями за поставленный российским концерном природный газ.
Обновлено в 08:07
Общество
Гидрометцентр: тепло вернется только во второй половине августа
Вильфанд отметил, что, согласно долгосрочным расчетам, первая декада августа окажется холоднее второй.
Обновлено в 04:30
Интернет
Facebook выпустила инструменты пометки запрещенного контента на хостингах
Социальная сеть Facebook выпустила инструменты с открытым исходным кодом, позволяющие ей помечать запрещенный контент, расположенный на хостингах, в том числе GitHub.
Обновлено в 13:32
Политика
Венгрия разрешила транзит российской военной техники в Сербию
26 июля министерство иностранных дел Румынии страны заявило, что не может разрешить транзит из-за санкций, введенных против РФ (после присоединения Крыма в 2014 году Евросоюз ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией, а также на экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы и в гражданских, и в военных целях).
Обновлено вчера в 15:56
Авто
На смену модели Citroen C4 придет «знаменательная новинка»
По словам Ксавье Пежо, который возглавляет отдел стратегического планирования автопроизводителя, на смену модели Citroen C4 придет «знаменательная новинка».
Обновлено в 11:54
Экономика
Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров
Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.
Обновлено в 12:30