Политика

Трамп заявил о превосходстве американской экономики
Народные новости
02:49

Президент США Дональд Трамп считает американскую экономику лучше любой другой, сообщает телеканал Fox News. При этом американский лидер отмечает, что "в Китае экономика сократилась почти на 40%, а в России экономика далеко не в самом лучшем состоянии", пишет URA.RU.
Народные новости02:49

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Никто даже рядом не стоял: Трамп считает, что экономика США превосходит другие страны

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Союз России и Китая окрестили «американским кошмаром»

Как отмечает The National Interest, американские аналитики долгое время со скептицизмом относились к возможности более глубокого сотрудничества между Москвой и Пекином, однако в настоящее время вопрос о том, как ответить на продолжающееся сближение двух своих главных конкурентов, является для США сложнейшим.
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Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»

11 января на Украине вступили в силу поправки о наказание за интимную связь без добровольного согласия.
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Трамп заявил, что не скрывал деталей переговоров с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News прокомментировал сообщения СМИ о том, что он скрывал детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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В ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста.
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Бывший российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Игр в Турине и Сочи Евгений Плющенко попал в больницу.
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Сотрудники правоохранительных органов Республики Башкортостан проверяют сообщения о расстреле четырёх человек в Учалинском районе региона.
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