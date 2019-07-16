Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 ТурцииРБК 15:12
Турция заказала более 100 американских истребителей F-35, однако больше купить не сможет из-за сделки по российским системам С-400. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает Reuters. Как пишет Defensenews, американский лидер уточнил, что США и Турция оказались в «очень тяжелой ситуации».
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:30, Вашингтон
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Футбол
«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Гаджеты
Sony A7R IV – 61-Мп беззеркальная камера за $3500
Обновлено в 12:55
Политика
Лавров заявил о «науськивании» США русофобов на провокации в ПАСЕ
«Что касается провокаций, то их устраивает агрессивное русофобское меньшинство при активном науськивании со стороны США, которые являются наблюдателями в Совете Европы», — сказал глава МИД в интервью газете «Аргументы и факты».
Обновлено в 17:02
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено в 17:59
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором
В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Наука
Аэрогель из кремнезема может сделать Марс пригодным для жизни землян
Двухсантиметровый слой из силикатного аэрогеля может сделать планету Марс пригодную для жизни на ней, как на Земле.
Обновлено в 15:08
Общество
Госдума ужесточила штрафы за фальшивый техосмотр
Госдума в третьем чтении приняла свод законов, направленных на ужесточение административной и уголовной ответственности за нарушения при техническом осмотре.
Обновлено в 07:34
Экономика
Российские миллионеры обогащались в пять раз быстрее в 2018 году
Темпы роста частного капитала в России в прошлом году составили 9 процентов, что почти в пять раз выше общемирового уровня.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Что вынудило образцового офицера предать родную Эстонию и 12 лет шпионить на Россию
Осенью прошлого года в Эстонии арестовали образцового офицера вооруженных сил Дениса Метсаваса и его 65-летнего отца.
Обновлено в 17:02
Политика
Хакеры взломали серверы налогового агентства Болгарии
По данным властей, злоумышленники использовали почтовый ящик, который зарегистрирован на сервисе Яндекс.
Обновлено в 14:31
Футбол
Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара.
Обновлено в 18:05
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Культура
Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления
Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.
Обновлено в 11:17
Политика
В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35
Обновлено в 17:34
Общество
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Здоровье
В Петербурге появится центр медицинской реабилитации детей
В Петербурге планируют открыть центр медицинской реабилитации детей, главной целью которого станет снижение младенческой смертности.
Обновлено в 14:12
Технологии
Финансовая группа GHP Group приобрела блокчейн-разработчика Vostok
Финансовая группа GHP Group стала владельцем разработчика блокчейн-решения для масштабируемой цифровой инфраструктуры Vostok, выкупив долю основателя компании Александра Иванова.
Обновлено в 05:32
Футбол
Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»
Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.
Обновлено в 13:50
Экономика
Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Политика
Власти ОАЭ отрицают пропажу танкера в Ормузском проливе
Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают пропажу панамского нефтяного танкера Riah, приписанного к порту Шарджа в ОАЭ, в Ормузском проливе.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
The National Interest оценил возможности С-500
Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено в 13:25
Политика
Киев сократил подачу воды в три города ЛНР
Киев сократил подачу воды в три города Луганской Народной Республики из-за аварии на магистральном водоводе, расположенном на подконтрольной ВСУ территории.
Обновлено в 10:44
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08