Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 ТурцииРБК 15:12

Турция заказала более 100 американских истребителей F-35, однако больше купить не сможет из-за сделки по российским системам С-400. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает Reuters. Как пишет Defensenews, американский лидер уточнил, что США и Турция оказались в «очень тяжелой ситуации».
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