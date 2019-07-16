Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 ТурцииРИА Новости 19:36

Президент США Дональд Трамп прокомментировал поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400 в Турцию, заявив, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35. В пятницу Россия начала поставлять компоненты для ЗРК.
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Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

РИА Новости19:36

Трамп назвал ситуацию вокруг покупки Турцией российских С-400 сложной и несправедливой

ПолитРоссия14:09

Трамп прокомментировал ситуацию с закупкой Турцией F-35

RT на русском15:52

Трамп заявил, что отказ США от продажи Турции F-35 несправедлив

ТАСС14:24

Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции из-за российских систем С-400

Интерфакс14:18

Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 Турцией

РБК15:14

Трамп рассказал о прекращении поставок Турции истребителей F-35

РЕН ТВ18:55
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Новую фальшивку, посвященную катастрофе с рейсом MH17 в Донецкой области, выпустила журналистская группа Bellingcat.
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Обновлено в 13:05
Здоровье

Россия готова начать поставки вакцины от лихорадки Эболы в ДР Конго

Вакцина от лихорадки Эбола, разработанная новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", может начать поставляться в Демократическую Республику Конго (ДРК), где в результате вспышки лихорадки погибли около 1700 человек.
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Авто

УАЗ показал первое официальное фото «Патриота» с «автоматом»

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Финансы

ВТБ утвердил программу облигаций на триллион рублей

Совет директоров банка ВТБ решил занять ₽1 трлн у квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 11:37
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Общество

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В Москве вечером 16 июля и в ночь на 17 июля ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом говорится в прогнозе регионального главка МЧС.
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Происшествия

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Футбол

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Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.
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Борис Корчевников признался, что о семье ему остается только мечтать

Остается только мечтать о семье.
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Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
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Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
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Обновлено в 14:40
Политика

В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35

Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
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Автор фэнтезийного цикла романов «Песь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет прислушиваться к фанатам о том, как он должен завершить свою книжную вселенную.
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Как писал News.ru, ранее сообщалось, что США могут объявить о введении ограничительных мер в отношении Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 до 21 июля включительно.
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На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
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