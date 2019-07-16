Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 ТурцииРИА Новости вчера в 19:36

Президент США Дональд Трамп прокомментировал поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400 в Турцию, заявив, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35. В пятницу Россия начала поставлять компоненты для ЗРК.
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Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

РИА Новостивчера в 19:36

Трамп заявил об отказе продавать F-35 Турции

Газета.Ruвчера в 20:20

Трамп рассказал о прекращении поставок Турции истребителей F-35

РЕН ТВвчера в 18:55

Трамп прокомментировал ситуацию с закупкой Турцией F-35

RT на русскомвчера в 15:52

Трамп заявил, что отказ США от продажи Турции F-35 несправедлив

ТАССвчера в 14:24

Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции из-за российских систем С-400

Интерфаксвчера в 14:18

«США считают проблемой получение Турцией С-400»

Московский Комсомолец Турциявчера в 03:08
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Политика

Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17

Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли

Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
Происшествия

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика

Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 06:32
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

Несколько детсадов и школу затопило в Благовещенске после ливня

В Благовещенске затопило несколько детских садов и школу. Причиной стал сильный ливень, который прошел в городе в ночь с 16 на 17 июля.
Обновлено в 06:35
Политика

ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной

Еще 28% респондентов назвали Украину просто соседом. И только 12% россиян воспринимают Украину как источник угрозы.
Обновлено в 03:50
Политика

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.
Обновлено вчера в 03:16
Политика

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
Обновлено в 06:02
Политика

Зеленский потребовал срочное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Политика

В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США

В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
Обновлено в 05:56
Политика

На Порошенко завели 11 уголовных дел

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Политика

На Украине кандидат в депутаты пообещал «обломать рога» своему оппоненту

Лидер украинской партии «Гражданская позиция» и кандидат в народные депутаты Анатолий Гриценко пообещал «обломать рога» главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко, если его представители будут угрожать оппонентам.
Обновлено в 04:46
Политика

В ООН обеспокоились законом о госязыке на Украине

Резонансный украинский закон о государственном языке во вторник был вынесен на обсуждение Совета Безопасности ООН.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Путин поздравил Меркель с юбилеем

Обновлено в 04:33
Здоровье

Александр Беглов прибыл в Невский район с инспекцией

Обновлено в 05:53
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Свердловской области тягач БелАЗ протаранил мост

В Свердловской области тягач протаранил опорную балку моста.
Обновлено в 05:21
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Экономика

В Грозном создадут особую экономическую зону за 3,9 млрд рублей

Как следует из документа, в 2020 году на создание инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны будет направлено 1,437 млрд рублей из федерального бюджета.
Обновлено в 04:02
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Названа причина массового отравления детей в крымском лагере

Обновлено в 05:56
Экономика

Россияне предпочитают копить на старость самостоятельно

Сегодня, 16 июля 2019 года, стало известно, что россияне предпочитают копить на старость самостоятельно.
Обновлено вчера в 09:45
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