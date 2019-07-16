Президент США Дональд Трамп прокомментировал поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400 в Турцию, заявив, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35. В пятницу Россия начала поставлять компоненты для ЗРК.

Политика Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17 Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.

Происшествия Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.

Происшествия 17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников 17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Происшествия В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

Футбол Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.

Политика Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на пост председателя Еврокомиссии.

Музыка София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.

Общество Несколько детсадов и школу затопило в Благовещенске после ливня В Благовещенске затопило несколько детских садов и школу. Причиной стал сильный ливень, который прошел в городе в ночь с 16 на 17 июля.

Политика ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной Еще 28% респондентов назвали Украину просто соседом. И только 12% россиян воспринимают Украину как источник угрозы.

Политика Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.

Политика Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».

Политика Зеленский потребовал срочное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.

Политика В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.

Политика На Порошенко завели 11 уголовных дел Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.

Происшествия Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.

Политика Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.

Политика На Украине кандидат в депутаты пообещал «обломать рога» своему оппоненту Лидер украинской партии «Гражданская позиция» и кандидат в народные депутаты Анатолий Гриценко пообещал «обломать рога» главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко, если его представители будут угрожать оппонентам.

Политика В ООН обеспокоились законом о госязыке на Украине Резонансный украинский закон о государственном языке во вторник был вынесен на обсуждение Совета Безопасности ООН.

Происшествия «Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии «Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).

Происшествия В Свердловской области тягач БелАЗ протаранил мост В Свердловской области тягач протаранил опорную балку моста.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Происшествия Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".

Экономика В Грозном создадут особую экономическую зону за 3,9 млрд рублей Как следует из документа, в 2020 году на создание инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны будет направлено 1,437 млрд рублей из федерального бюджета.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.