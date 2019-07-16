Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 ТурцииРИА Новости вчера в 19:36
Президент США Дональд Трамп прокомментировал поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400 в Турцию, заявив, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35. В пятницу Россия начала поставлять компоненты для ЗРК.
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Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции из-за российских систем С-400
Интерфаксвчера в 14:18
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Шоу-бизнес
Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят»
Продюсер Бари Алибасов принялся бить свою подругу Лиану в прямом эфире телевизионной программы «Пусть говорят», которая транслируется по Первому каналу.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии
В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Экономика
WSJ: Главу ФРС беспокоит замедление роста мировой экономики
Выступая на прошлой неделе в Конгрессе, Пауэлл сигнализировал, что центральный банк готов понизить процентные ставки в июле, чтобы защитить экономику США от рисков замедления роста мировой экономики и неопределенностей в торговой политике.
Обновлено в 03:41
Политика
Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России
Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Кино
Вышел трейлер шпионского боевика с Крисом Эвансом от Netflix
Netflix поделился трейлером к фильму «Курорт для ныряльщиков на Красном море» с Крисом Эвансом в главной роли.
Обновлено в 03:34
Авто
Объявлены цены на «хардкорный» Mercedes-AMG GT R Pro
Обновленный Mercedes-AMG GT R прибавил в цене 40 тысяч долларов (порядка 2,5 млн рублей).
Обновлено в 03:53
Политика
Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию
Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Политика
Путин поздравил Меркель с 65-летием
Обновлено в 05:06
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Сегодня логотип Apple знает почти каждый человек на планете.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Какой праздник отмечают 17 июля
Многим интересно, какой праздник отмечают 17 июля.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
В Туве ввели режим ЧС из-за дождей и повышения уровня рек
Обновлено в 04:24
Игры
Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке
Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Анна Седокова: «Трачу больше миллиона в месяц»
В 2018 году Анна Седокова купила квартиру в ипотеку. Певица давно мечтала о собственном жилье в Москве и наконец приобрела желаемое.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Политика
Do Rzeczy (Польша): если бы Путин не захватил Крым, возможно, он был бы уже мертв (Do Rzeczy)
Если бы в 2014 году Путин не захватил Крым и часть Донбасса, то, по всей видимости, он бы уже не был президентом России, а, возможно, и лишился бы жизни, а его место занял бы какой-то более жесткий политик, который, по мнению силовиков, смог бы защитить интересы Москвы в регионе.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Москве задержана мать пациента детского хосписа
В настоящее время женщина дома, но посылка с жизненно-важным препаратом арестована.
Обновлено в 04:30
Культура
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Обновлено в 03:39