Политика
Трамп заявил о пошлинах на товары из КитаяРоссийская газета вчера в 14:23
Вашингтон с 1 сентября планирует ввести пошлины в размере десяти процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.
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с чего всё началось
"...С 1 сентября установить небольшой дополнительный тариф в 10% на остающиеся (еще не подвергнутые санкциям) 300 миллиардов долларов в товарах и продуктах, поступающие из Китая в нашу страну", — сообщил президент США на своей страничке в социальной сети Twitter, вызвав помимо соответствующей реакции Пекина падение цен на нефтяные фьючерсы и депрессию у аналитиков рынков международной торговли.Sputnik Эстония10:15
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