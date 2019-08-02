с чего всё началось

Вашингтон с 1 сентября планирует ввести пошлины в размере десяти процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая

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