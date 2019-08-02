Политика
Трамп заявил о пошлинах на товары из КитаяРоссийская газета вчера в 14:23
Вашингтон с 1 сентября планирует ввести пошлины в размере десяти процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.
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с чего всё началось
"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал он в твиттере.Интерфаксвчера в 13:50
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