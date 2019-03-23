Армия и оружие
Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГТАСС 14:09
Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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Коалиция США не стала комментировать информацию о завершении борьбы с ИГ* в Сирии
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