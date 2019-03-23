Армия и оружие

Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГТАСС 14:09

Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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Трамп: Сирия освобождена от игиловцев на 100%

Вести.Ru14:54

Трамп заявил об освобождении 100% территории Сирии и Ирака от ИГ

РБК14:52

Коалиция США не стала комментировать информацию о завершении борьбы с ИГ* в Сирии

Политика Сегоднявчера в 20:21

Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ

ТАСС14:09

Трамп приписал коалиции США освобождение Сирии от ИГ*

РИА Новости14:41

Трамп заявил о полном освобождении Ирака и Сирии от ИГ

Говорит Москва14:25

Генерал США в Сирии: часть боевиков ИГ скрываются в лагерях перемещённых лиц

RT на русском15:03
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Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

7-летняя дочь Виктории Бони делает успехи в художественной гимнастике

Виктория Боня рассказала подписчикам, что ее семилетняя дочь Анджелина занимается художественной гимнастикой.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия

В квартире в центре Москвы сотрудники полиции и ФСБ нашли и изъяли арсенал огнестрельного оружия.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Морские пехотинцы провели учения в Дагестане

На горном полигоне Аданак в Республике Дагестан проведены первые двусторонние батальонные тактические учения (БТУ) новых подразделений полка морской пехоты Каспийской флотилии.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

В результате атаки на деревню в Мали были убиты 110 человек.
Обновлено в 13:28
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Политика

Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Хоккей

Овечкин и другие игроки «Вашингтона» повторили «птичку» Кузнецова

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил «птичку» соотечественника и одноклубника Евгения Кузнецова.
Обновлено в 14:30
Происшествия

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Авто

Эксперты рассказали, чем лучше всего смазать контактные зоны машины

Эксперты рассказали о том, каким средством лучше всего смазывать дверные петли, а также другие контактные зоны авто.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Обновлено в 12:57
Здоровье

Медики: Большинство россиян могут болеть скрытым туберкулезом

Именно поэтому туберкулезом может заболеть любой социально благополучный человек, если когда-то давно было заражение.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Общество

ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

Обновлено в 13:31
Религия

«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме

На что Безруков ответил постом о важности храма, исторической справедливости и гневной тирадой в адрес противников строительства.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Спорт

Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене

В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Голый пассажир в «Домодедово» пытался проникнуть на борт самолета

Обновлено в 05:34
Футбол

Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
Обновлено в 14:23
Политика

WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии

Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
Обновлено в 14:40
Футбол

Гарет Саутгейт: «В матче с Чехией Стерлинг был невероятен»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру Рахима Стерлинга в матче с Чехией (5:0) в рамках отборочного турнира к Евро-2020.
Обновлено в 04:42
Футбол

Черчесов: выстраиваю игру команды, отталкиваясь от качеств игроков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на обвинения в использовании примитивных навесов, он заявил, что выстраивает игру команды, отталкиваясь от качеств футболистов.
Обновлено в 14:34
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Спорт

Загитова могла сняться с чемпионата мира

Олимпийская чемпионка Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27

Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Политика

Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера

Обновлено в 13:53
Общество

Александр Беглов завел папку для записи обращений и жалоб петербуржцев

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что завел зеленую папку, в которой будут фиксироваться обращения жителей во время объездов районов, а также те, которые приходят на страничку градоначальника «ВКонтакте».
Обновлено в 12:46
Авто

Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года

В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Обновлено в 09:27
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