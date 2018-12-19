Армия и оружие

Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии
Капитал страны
10:56

Дональд Трамп заявил о победе над «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России) в своем Twitter – канале, сообщает «Lenta.ru».
Капитал страны10:56
Дональд Трамп
Мы победили ИГ в Сирии, моя единственная причина находиться там во время президентства Трампа.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТВ Центр 10:02
с чего всё началось
Анонсируя вывод войск из Сирии, Дональд Трамп написал в Twitter
, что США добились победы в этой стране над ИГ (запрещено в РФ), а борьба с ним была единственной причиной пребывания там американского контингента.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:49, Ашберн
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