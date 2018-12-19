Мы победили ИГ в Сирии, моя единственная причина находиться там во время президентства Трампа.

По словам Мэттиса, американские военные "продолжат борьбу и будут расширять ее". Такое заявление было связано с сообщениями о возросшей активности ячеек террористов в Сирии. О полном разгроме «Исламского государства» и скором выводе военных президент США Дональд Трамп говорил в марте.

Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Корабль ВМС Великобритании зашел в порт Одессы

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

Армия и оружие Армия и оружие В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей» Американский портал We Are The Mighty предположил, какими могут быть последствия удара по США российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками.

Армия и оружие Армия и оружие Захарова объяснила военное присутствие России в Азовском море Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствующие в Азовском море российские военные силы охраняют Крымский мост, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Заигрывание США с курдами провоцирует новый кризис в Сирии — Захарова Ситуация в районе сирийско-турецкой границы может спровоцировать новый кризис из-за того, что Соединенные Штаты заигрывают с курдами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны начало готовиться к форуму «Армия-2019» Министерство обороны России начало готовиться к военно-техническому форуму «Армия».

Армия и оружие Армия и оружие Командование ВСУ отправит резервистов домой на Рождество Оперативный резерв вооруженных сил Украины отправят домой на рождественские праздники.

Армия и оружие Армия и оружие МИД: Москва ответит на появление военной базы США на Украине Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва адекватно отреагирует на появление военной базы США на территории Украины, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Тяжелый беспилотник «Альтиус» поднимут в воздух в 2019 году В мае сообщалось, что разработка тяжелого российского ударного беспилотника "Альтиус" завершится в 2018 году.

Армия и оружие Армия и оружие Украина объяснила высокие небоевые потери Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объяснил проблемами общества высокие небоевые потери, которые несет Украина в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Японские истребители сопроводили российский Су-24

Армия и оружие Армия и оружие Поисково-эвакуационные машины выдвинулись в район посадки «Союза» Четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица" с наземными группами выехали в район предполагаемого приземления спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09" в Казахстане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Армия и оружие Армия и оружие «Искандер» назвали кошмаром для любой системы ПРО Непревзойденной никем в мире ракетной системой и кошмаром для любых средств ПРО назвали российский комплекс "Искандер" во Вьетнаме.

Армия и оружие Армия и оружие В аэропорту Домодедово приняли на вооружение танковый тягач Необычную бронированную технику показали в аэропорту Домодедово.