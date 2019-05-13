Политика
Трамп заявил о планах встретиться с ПутинымРИА Новости 14:54
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином в рамках "Большой двадцатки" в Японии в июне. В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока никакой подготовки к встрече Путина и Трампа не ведется.
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В прошлом мы видели, как американская сторона сама перечеркивала ранее достигнутые договоренности и меняла свои планы. Поэтому я бы сейчас не предвосхищал никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива существует.
— Сергей Рябков, российский дипломатФонтанка.Ру 09:12
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Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Лолита Милявская приятно удивлена пенсией в 21 тысячу рублей
Лолита Милявская рассказала поклонникам о том, что удивлена своей пенсией.
Обновлено в 14:24
Игры
Релиз Gears 5 может состояться в сентябре
Новая часть серии шутера от третьего лица Gears of War — Gears 5 — может выйти 10 сентября.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Хоккей
Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ
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Обновлено в 15:07
Происшествия
Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна
Обновлено в 16:07
Экономика
ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС).
Обновлено в 07:18
Политика
Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА
Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.
Обновлено в 18:51
Происшествия
Автомобиль протаранил самолет Меркель в аэропорту Дортмунда
Минивэн Renault Trafic протаранил правительственный лайнер Global 5000 канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено в 17:24
Здоровье
Лучшие студенты-медики смогут пройти обучение в рамках проекта «Медицинские кадры»
Лучшие студенты-медики республики смогут пройти обучение в рамках проекта «Медицинские кадры».
Обновлено в 10:40
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Политика
Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Общество
Директора сети «Мегамаг» оштрафовали на 10 тысяч рублей за неправильную маркировку товаров
Директор сети супермаркетов "Мегамаг" в Магадане привлечена к 10 тысячам рублей штрафа за нарушения требований к маркировке пищевой продукции, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Магаданской области.
Обновлено в 18:55
Политика
В штабе Зеленского считают, что минские соглашения можно реанимировать
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выразил надежду на то, что новый украинский лидер сможет реанимировать минские соглашения и они начнут реализовываться.
Обновлено в 16:39
Политика
США призвали Турцию отложить покупку С-400
Как отмечается, США призвали Турцию отложить покупку С-400 до 2020 года.
Обновлено в 20:06
Политика
В Сенате США подготовили новый закон против «Северного потока – 2»
Сенаторы США Тед Круз (Республиканская партия) и Джин Шахин (Демократическая партия) подготовили проект закона, предусматривающий санкции против компаний, которые принимают участие в прокладке российских морских трубопроводов.
Обновлено в 19:56
Гаджеты
Верховный суд США позволил пользователям судиться с Apple
Пользователи могут подавать иски к компании Apple за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает CNN.
Обновлено в 19:36
Шоу-бизнес
Садальского приструнили за пиар на смерти Доренко
Поводом для возмущения Стаса Садальского стал материал телеканала "Звезда": журналисты опубликовали комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году, по поводу смерти Сергея Доренко.
Обновлено в 13:28
Здоровье
Стали известны итоги диспансеризации 2018 года в Казани
В 2018 году в ходе диспансеризации в Казани было осмотрено 172 тысячи человек, зарегистрировано 96 тысяч 436 заболеваний, из которых лидируют заболевания сердечно-сосудистой системы — 41,3%. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил начальник Управления здравоохранения по Казани Ильнур Халфиев.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Авто
Suzuki посвятила версию Swift мотоциклу
Компания выпустила лимитированную версию компактного «заряженного» хэтчбека Swift Sport в честь возвращения легендарной модели мотоцикла - Suzuki Katana, отсутствовавшей на рынке более 10 лет.
Обновлено в 01:08
Наука
В «Артеке» пройдут испытания гибридного интеллекта
В детском лагере «Артек» испытают первый российский гибридный интеллект Digital Angel.
Обновлено в 06:22
Игры
Тираж Red Dead Redemption 2 превысил 24 млн копий, а Grand Theft Auto V — 110 млн копий
Take-Two представила свежий финансовый отчёт по итогам прошедшего финансового года, в рамках которого состоялся релиз Red Dead Redemption 2. Как оказалось, за последний квартал издатель отгрузил лишь один миллион копий проекта, текущий тираж которого теперь составляет 24 млн копий.
Обновлено в 18:02
Экономика
Долги россиян начали массово взыскивать через суд
Кредитные организации стали чаще возвращать долги россиян через суд, нежели при помощи коллекторов.
Обновлено в 08:07
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Александр Цекало раньше всех познакомил с Дариной Эрвин своих детей
Александр Цекало и Дарина Эрвин Как оказалось, раньше других с Эрвин познакомились дети Александра от Виктории Галушки.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Друг Доренко рассказал о последних часах его жизни
Друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста, которые тот провел у него на даче.
Обновлено в 13:19