Политика
Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в СШАРБК 15:00
Белый дом изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства США всем, кто родился на территории страны, даже если их родственники не являются гражданами государства. Об этом журналистам сообщил президент Дональд Трамп, передает Reuters.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Кино
Вышел трейлер драмы о домогательствах в Fox News с Шарлиз Терон
Обновлено в 16:07
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 18:21
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Политика
В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе завершилось в Минске.
Обновлено в 10:25
Политика
Песков прокомментировал идею возвращения к формату G8
Напомним, накануне Трамп и Макрон, если верить источнику CNN, признали в телефонном разговоре, что участие России в саммите "большой семерки" в 2020 году было бы целесообразным.
Обновлено в 13:16
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в матче Лиги чемпионов
"Краснодар" потерпел разгромное поражение от "Олимпиакоса" в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Авто
Представлен трехрядный компактвэн Suzuki XL6
«Шестерка» создана совместным предприятием Maruti Suzuki специально для рынка Индии и представляет собой премиум-версию компактвэна Suzuki Ertiga, который дебютировал в прошлом году.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено в 06:34
Технологии
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, который позволяет переносить движения ног человека в VR.
Обновлено в 17:19
Футбол
Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Обновлено в 12:47
Политика
США отказали во въезде девушке премьера Британии Джонсона
Обновлено в 05:15
Космос
Видео: научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon получит поддержку RTX
Изначально научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon: Fortuna вышло на ПК в сентябре 2018 года, а в этом году разработчики выпустят уже полную игру в версиях для PlayStation 4, Xbox One и ПК.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Западные эксперты оценили новый российский беспилотник
Иностранные специалисты дали оценку новому российскому ударному беспилотнику «Альтиус-У», совершивший во вторник первый полет.
Обновлено в 12:13
Экономика
Альфа-банк создает «дочку» на Кипре
Совет директоров Альфа-банка принял решение об учреждении компании Alfa Capital Markets Ltd. на территории республики Кипр для ведения корпоративно-инвестиционного бизнеса на зарубежных рынках, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе банка.
Обновлено в 17:59
Общество
Форум «Таврида» в 2022 году начнет работать круглый год
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Екатерина Архарова впервые показала новорожденного сына
Экс-супруга Марата Башарова Екатерина Архарова буквально на днях впервые стала мамой.
Обновлено в 06:14
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Обновлено вчера в 20:16
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Футбол
Бенжамен Менди вернулся к тренировкам
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди возобновил тренировки.
Обновлено в 18:16
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 11:27
Общество
Медведев в Казани посетит церемонию открытия WorldSkills Competition
"Двадцать второго августа в Казани Дмитрий Медведев примет участие в торжественной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills и встретится с участниками-членами национальной сборной России по профессиональному мастерству WorldSkills", — говорится в сообщении.
Обновлено в 17:18
Происшествия
В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилот
Один человек погиб при падении вертолета в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 11:31
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей
Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Авто
Skoda снизила цены на Kodiaq, но увеличила их на Octavia
Обновлено в 04:57
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено в 18:21