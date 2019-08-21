Политика

Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в СШАРБК вчера в 15:00

В октябре 2018 года в телепрограмме Axios на канале HBO президент сообщил, что хочет отменить право для детей иностранцев на получение американского гражданства. Такую возможность мигрантам гарантирует 14-я поправка к Конституции США.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Америка должна отменить порядок, при котором ее гражданство получают все, кто родился в США

Эхо Москвы01:32

Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в США

РБКвчера в 15:00

Трамп высказался за отмену права на гражданство по рождению

Московский Комсомолецвчера в 13:00

Трамп решил отменить право на гражданство по рождению

Газета.Ruвчера в 13:22

Трамп заявил, что США могут отменить право гражданства по рождению

RT на русскомвчера в 13:18

Вашингтон изучает идею отмены автоматического предоставления гражданства США

ТАССвчера в 13:57

В США рассматривают возможность отмены права на гражданство по рождению

РИА Новостивчера в 12:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено 20 августа в 22:59
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который у себя в Facebook по горячим следам прокомментировал идею лидера Франции Эмманюэля Макрона, предложившего вернуть Россию в международный клуб "большая восьмерка" (с 2014 года он его лидеры собираются в усеченном составе "семерки").
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки

Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве

Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

Фильм о «русском шпионе» Путине начал снимать британский телеканал

Трёхсерийный документальный фильм о российском президенте Владимире Путине запустил в производство британский Четвёртый канал (Channel 4). Проект называется «Путин: история русского шпиона», говорится в анонсе на сайте телеканала.
Обновлено в 01:48
Общество

Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей

Обновлено в 01:05
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Политика

Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки

Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Футбол

Олимпиакос — Краснодар 4:0

Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53
Наука

Мягких роботов оснастили электрофлюидными логическими схемами

Инженеры из Великобритании представили технологию создания логических схем для роботов, которые состоят преимущественно из мягких элементов.
Обновлено в 02:17
Спорт

МПК подтвердил участие России в Паралимпиаде-2020

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс подтвердил, что Россия будет представлена на Паралимпиаде-2020.
Обновлено в 02:10
Политика

Путин прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты

Путин подчеркнул, что Россия разочарована испытаниями в Соединённых Штатах ракеты вразрез с ДРСМД.
Обновлено вчера в 13:15
Армия и оружие

Украинские СМИ рассказали о 77-летнем сыне боевика УПА, воюющем на Донбассе

Обновлено вчера в 23:51
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Общество

В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков

Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Владельцы кредитных карт стали значительно чаще покупать продукты питания в рассрочку, в связи с чем категория «фудретейл» поднялась с пятого на второе место в рейтинге самых востребованных товаров, купленных в рассрочку.
Обновлено в 02:04
Общество

В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Общество

Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных

По данным газеты «Коммерсантъ», в конце августа может состояться обмен гражданами России и Украины, задержанными и находящимися в СИЗО и местах заключения на территории каждой из стран.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме

Пожар произошёл в ночь на четверг в частично расселенном жилом доме в центре Саратова на площади 600 квадратных метров: два человека погибли, ещё один госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 01:27
Политика

Над Донецком подняли российские флаги

22 августа над Донецком начали развиваться российские флаги.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Бузову обокрала обезьяна на Бали

Певицу и ведущую Ольгу Бузову обокрала обезьяна. Это произошло на Бали, во время съемок нового проекта телезвезды.
Обновлено вчера в 15:52
Футбол

Роналду заявил, что не против пообедать с Месси

Обновлено в 02:20
Общество

Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей

Как россияне видят свое влияние на власть Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное