Политика
Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в СШАРБК вчера в 15:00
В октябре 2018 года в телепрограмме Axios на канале HBO президент сообщил, что хочет отменить право для детей иностранцев на получение американского гражданства. Такую возможность мигрантам гарантирует 14-я поправка к Конституции США.
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Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено 20 августа в 22:59
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который у себя в Facebook по горячим следам прокомментировал идею лидера Франции Эмманюэля Макрона, предложившего вернуть Россию в международный клуб "большая восьмерка" (с 2014 года он его лидеры собираются в усеченном составе "семерки").
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Фильм о «русском шпионе» Путине начал снимать британский телеканал
Трёхсерийный документальный фильм о российском президенте Владимире Путине запустил в производство британский Четвёртый канал (Channel 4). Проект называется «Путин: история русского шпиона», говорится в анонсе на сайте телеканала.
Обновлено в 01:48
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Политика
Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки
Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53
Наука
Мягких роботов оснастили электрофлюидными логическими схемами
Инженеры из Великобритании представили технологию создания логических схем для роботов, которые состоят преимущественно из мягких элементов.
Обновлено в 02:17
Спорт
МПК подтвердил участие России в Паралимпиаде-2020
Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс подтвердил, что Россия будет представлена на Паралимпиаде-2020.
Обновлено в 02:10
Политика
Путин прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты
Путин подчеркнул, что Россия разочарована испытаниями в Соединённых Штатах ракеты вразрез с ДРСМД.
Обновлено вчера в 13:15
Армия и оружие
Украинские СМИ рассказали о 77-летнем сыне боевика УПА, воюющем на Донбассе
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Общество
В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков
Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Владельцы кредитных карт стали значительно чаще покупать продукты питания в рассрочку, в связи с чем категория «фудретейл» поднялась с пятого на второе место в рейтинге самых востребованных товаров, купленных в рассрочку.
Обновлено в 02:04
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных
По данным газеты «Коммерсантъ», в конце августа может состояться обмен гражданами России и Украины, задержанными и находящимися в СИЗО и местах заключения на территории каждой из стран.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
Пожар произошёл в ночь на четверг в частично расселенном жилом доме в центре Саратова на площади 600 квадратных метров: два человека погибли, ещё один госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 01:27
Политика
Над Донецком подняли российские флаги
22 августа над Донецком начали развиваться российские флаги.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Бузову обокрала обезьяна на Бали
Певицу и ведущую Ольгу Бузову обокрала обезьяна. Это произошло на Бали, во время съемок нового проекта телезвезды.
Обновлено вчера в 15:52
Футбол
Роналду заявил, что не против пообедать с Месси
Обновлено в 02:20
Общество
Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей
Как россияне видят свое влияние на власть Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК).
Обновлено в 00:00