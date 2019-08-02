Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия раньше называлась Советским Союзом. Он сказал об этом при выступлении перед сторонниками в штате Цинциннати. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что Российская Федерация раньше носила название Советский Союз.

Трамп заявил о переименовании СССР в Россию

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