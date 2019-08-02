Политика
Трамп заявил о переименовании СССР в РоссиюНаша версия 09:09
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия раньше называлась Советским Союзом. Он сказал об этом при выступлении перед сторонниками в штате Цинциннати. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что Российская Федерация раньше носила название Советский Союз.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России
США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Авто
Renault Arkana теперь стоит больше миллиона
Судя по новому прайс-листу, опубликованному на официальном сайте Renault, комплектации с механической коробкой передач прибавили в цене 16 000 рублей, а версии с вариатором (кроме спецверсии Edition One) – 20 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
При столкновении двух грузовиков на КАД пострадал мужчина
По предварительным данным, дорогу не смогли поделить два грузовика – КамАЗ и «Сканиа».
Обновлено в 18:02
Гаджеты
По прогнозу Gartner, рынок смартфонов в этом году сократится на 2,5%
Специалисты аналитической компании Gartner подготовили прогноз, относящийся к рынку смартфонов в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:07
Футбол
Мирзов: постараюсь принести как можно больше пользы «Спартаку»
Обновлено в 12:42
Политика
Глава офиса Зеленского прокомментировал своё заявление об отставке
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подтвердил, что написал заявление об увольнении с занимаемой должности.
Обновлено в 09:55
Наука
В Канаде палеонтологи обнаружили останки доисторического «Ктулху»
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено 31 июля в 04:39
Политика
В Госдуме оценили идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.
Обновлено в 13:42
Общество
В Москве широко отпразднуют День десантника
В Москве масштабно отпразднуют 89-летие Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Обновлено в 06:35
Политика
Медведев назвал Курилы российским субъектом
Российский премьер Дмитрий Медведев завил, что Курильские острова являются землей России после сообщения японского МИД, выразившего сожаление из-за его поездки на остров Итуруп, передает ТАСС.
Обновлено в 02:09
Футбол
Шаронов рассказал о подготовке «Рубина» к матчу с ЦСКА
Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал, как проходит подготовка клуба к предстоящей игре чемпионата России с московским ЦСКА.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
НАТО допустил новое соглашение с РФ по контролю за вооружениями
НАТО считает возможным прийти к новым договорённостям с Россией по вопросам контроля за ракетными вооружениями, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 07:59
Политика
Возвращение смертной казни в США разочаровало ПАСЕ
Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян заявил, что разочарован решением властей Соединённых Штатов об отмене фактического моратория на смертную казнь.
Обновлено в 10:59
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Экономика
Россияне смогут брать «ипотечные каникулы»
Россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с 31 июля могут написать заявление об «ипотечных каникулах».
Обновлено 30 июля в 21:33
Экономика
Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров
Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.
Обновлено в 12:30
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено в 14:44
Музыка
Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории
Гастрольный тур Divide британского поп-музыканта Эда Ширана стал самым кассовым в истории, сообщает The Guardian.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с природными пожарами в Красноярском крае.
Обновлено вчера в 12:32
Космос
Ученые разрабатывают способы добычи металлов из астероидов
Многие астероиды переполнены металлами, которые широко используются в электронике и других продуктах, но их трудно найти на Земле.
Обновлено в 08:00
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Футбол
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины — по полтора года колонии.
Обновлено в 09:57
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28