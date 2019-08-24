Политика
Трамп повысил пошлины на товары из КитаяИзвестия вчера в 19:31
Президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на товары из Китая, которые вступят в силу уже 1 октября этого года. Об этом он написал в своем Twitter. Такое решение американский лидер принял из-за ответных мер Пекина касательно ввозимых в Китай автомобилей и запчастей, произведенных в США.
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с чего всё началось
Как написал в своём микроблоге в Twitter Трам, его решение стало ответом на введение Пекином дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объёмом $75 млрд в год.News.ruвчера в 20:15
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Космос
Американские астронавты вышли в открытый космос с МКС
Обновлено 21 августа в 08:53
Политика
Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала чудовищными слова министра инфрастуктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком поднимется украинский флаг, «как это было сто лет назад».
Обновлено в 04:07
Происшествия
Начата проверка информации о стрельбе по отцу с ребёнком в Подмосковье
Информация о стрельбе, открытой неизвестными по мужчине с ребёнком проверяется сотрудниками полиции в подмосковном Красногорске.
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Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23
Космос
Названа причина сбоя стыковки «Союза» с МКС
Причиной сбоя при стыковке корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией могли стать ранее не встречавшиеся колебания.
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Армия и оружие
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Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Бойфренд погибшей Марии Политовой закрутил новый роман
В 2017 году без вести пропала экс-участница «Дома-2» Мария Политова. Первым тревогу забил ее молодой человек Артем Шануров.
Обновлено в 02:33
Теннис
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Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
В Киеве начался «Марш защитников Украины»
"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Авто
Lada Vesta получила долгожданную доработку
Одну из долгожданных доработок «АвтоВАЗ» внедрил уже сейчас — фотодоказательство этого факта опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 05:02
Экономика
ГАЗ намерен перейти на четырёхдневную рабочую неделю
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
Обновлено в 04:28
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
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В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет
Обновлено в 05:43
Фигурное катание
Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:04
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Грузоперевозчик из Франции отказался использовать Севморпуть
Французская компания по контейнерным грузоперевозкам CMA CGM, которая является одной из крупнейших в мире в этой отрасли, отказалась от использования арктических маршрутов, в том числе Северного морского пути.
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Футбол
Данил Круговой: «Семак сказал — скоро будешь пылить в „Зените“»
«Уфа» и «Зенит» сыграют в РПЛ 24 августа.
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Без Моуринью: Рамос назвал самых важных тренеров в своей карьере
Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о тренерах, которые повлияли на его карьеру.
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В Dota 2 новый герой – Void Spirit. Дата выхода неизвестна
Обновлено в 05:44
Кино
Чем интересен «Бык» Бориса Акопова
22 августа в российский прокат вышла драма «Бык» — фильм о жестоких 1990-х, минувшим летом получивший Гран-при «Кинотавра» и укрепивший за дебютантом, выпускником ВГИКа Борисом Акоповым, славу талантливого кинематографиста.
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Redmi Note 8 за первые сутки заказали 1,5 млн человек
Компания Redmi запустила предварительные продажи на Redmi Note 8 Pro и за первые сутки более 1,5 млн человек сделали заказ.
Обновлено в 05:32
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Чукотка готовится к прибытию первой в мире ПАТЭС «Академик Ломоносов»
Обновлено 21 августа в 06:28
Футбол
СМИ: Джованни Симеоне отказал московскому «Динамо»
Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sports, московское «Динамо» пыталось приобрести форварда «Фиорентины» Джованни Симеоне.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.
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Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
Политика
Борис Джонсон предал интересы Великобритании
В письме Бориса Джонсона призывают воспользоваться саммитом Большой семерки в Биаррице, чтобы продемонстрировать приверженность сделке с ЕС в рамках Brexit, так как Британия «нуждается во внешней политике, основанной на на долгосрочных интересах и сильной экономике».
Обновлено в 05:00