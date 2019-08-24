Политика
Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товарыРБК вчера в 17:29
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что пошлины на китайские товары будут повышены сильнее, чем ожидалось ранее. Так, с 1 сентября пошлины на товары общей стоимостью $300 млрд увеличатся с 10 до 15%.
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Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
В небе над Дамаском прогремели взрывы
Обновлено в 16:27
Игры
В Assassin’s Creed Rogue появилась новая фигурка
Обновлено в 05:08
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.
Обновлено в 16:07
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Единоборства
Ковалёв нокаутировал Ярда и защитил титул чемпиона мира WBO
Россиянин Сергей Ковалёв одержал досрочную победу над британцем Энтони Ярдом в поединке в защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Кино
Постер девятого эпизода «Звездных войн»: В тени императора
На конвенте D23 собравшимся показали новый ролик девятого эпизода «Звездных войн», но в сети пока появился только постер.
Обновлено в 15:10
Культура
Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис
Второй год подряд американская киноактриса Скарлетт Йоханссон возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк
Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также поделилась впечатлениями о её самочувствии на фоне слухов о тяжёлом заболевании.
Обновлено вчера в 20:54
Космос
Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября
Обновлено в 14:51
Интернет
Google объявил о возможности поиска по тексту на фотографии
В традиционном применении приложения Google Lens на выбранном кадре можно нажать кнопку Lens, затем выделить текст, попавший в кадр.
Обновлено в 15:19
Футбол
«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»
Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено в 11:38
Гаджеты
Полиция Чикаго заменила компьютеры в автомобилях на смартфоны Samsung
Полиция в 11-м округе Чикаго проводит эксперимент по использованию смартфонов Samsung и док-станции DeX вместо бортовых компьютеров в автомобилях.
Обновлено в 10:26
Политика
В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Происшествия
«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей
Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Саракташском районе водитель насмерть сбил двух женщин
Обновлено в 15:20
Футбол
Димидко войдет в тренерский штаб команды ФНЛ
По нашим данным, 33-летний Димидко с большой долей вероятности войдет в штаб родного «СКА-Хабаровска».
Обновлено в 16:29
Общество
Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов
Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».
Обновлено в 03:15
Здоровье
Онищенко назвал основные причины ожирения россиян
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением.
Обновлено в 16:22
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено вчера в 11:37
Кино
Умер народный артист России Виталий Логвиновский
Народный артист России, актер театра и кино Виталий Логвиновский умер на 79-м году жизни.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева призналась, что ела капусту для роста груди
Лопырева добавила, что часто ела капустный салат, желая ускорить рост бюста.
Обновлено в 03:13