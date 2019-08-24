Политика

Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товарыРБК вчера в 17:29

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что пошлины на китайские товары будут повышены сильнее, чем ожидалось ранее. Так, с 1 сентября пошлины на товары общей стоимостью $300 млрд увеличатся с 10 до 15%.
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Трамп заявил, что без Китая «будет намного лучше»

Вести.Ru15:31

Китай выразил протест США из-за повышения пошлин

RT на русском07:30

Китай отреагировал на новый удар со стороны США

Lenta.ru08:20

Китай выразил протест США из-за повышения пошлин на импорт продукции из КНР

ТАСС08:01

Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины

РИА Новости07:20

Китай выразил протест в связи с повышением американских пошлин

Коммерсантъ13:42

Пекин выразил протест из-за решения Вашингтона вновь повысить пошлины на китайские товары

Эхо Москвы08:30
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

В небе над Дамаском прогремели взрывы

Обновлено в 16:27
Игры

В Assassin’s Creed Rogue появилась новая фигурка

Обновлено в 05:08
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Культура

Олег Меньшиков попал в реанимацию

Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.
Обновлено в 16:07
Политика

МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Единоборства

Ковалёв нокаутировал Ярда и защитил титул чемпиона мира WBO

Россиянин Сергей Ковалёв одержал досрочную победу над британцем Энтони Ярдом в поединке в защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки

Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Кино

Постер девятого эпизода «Звездных войн»: В тени императора

На конвенте D23 собравшимся показали новый ролик девятого эпизода «Звездных войн», но в сети пока появился только постер.
Обновлено в 15:10
Культура

Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис

Второй год подряд американская киноактриса Скарлетт Йоханссон возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

В Астраханской области нашли пропавшего португальца

Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Общество

Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет

Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк

Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также поделилась впечатлениями о её самочувствии на фоне слухов о тяжёлом заболевании.
Обновлено вчера в 20:54
Космос

Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября

Обновлено в 14:51
Интернет

Google объявил о возможности поиска по тексту на фотографии

В традиционном применении приложения Google Lens на выбранном кадре можно нажать кнопку Lens, затем выделить текст, попавший в кадр.
Обновлено в 15:19
Футбол

«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»

Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено в 11:38
Гаджеты

Полиция Чикаго заменила компьютеры в автомобилях на смартфоны Samsung

Полиция в 11-м округе Чикаго проводит эксперимент по использованию смартфонов Samsung и док-станции DeX вместо бортовых компьютеров в автомобилях.
Обновлено в 10:26
Политика

В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Происшествия

«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей

Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Саракташском районе водитель насмерть сбил двух женщин

Обновлено в 15:20
Футбол

Димидко войдет в тренерский штаб команды ФНЛ

По нашим данным, 33-летний Димидко с большой долей вероятности войдет в штаб родного «СКА-Хабаровска».
Обновлено в 16:29
Общество

Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».
Обновлено в 03:15
Здоровье

Онищенко назвал основные причины ожирения россиян

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением.
Обновлено в 16:22
Футбол

«Реал» упустил победу в матче чемпионата Испании с «Вальядолидом»

Обновлено в 15:06
Политика

В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Политика

Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

Обновлено вчера в 11:37
Кино

Умер народный артист России Виталий Логвиновский

Народный артист России, актер театра и кино Виталий Логвиновский умер на 79-м году жизни.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева призналась, что ела капусту для роста груди

Лопырева добавила, что часто ела капустный салат, желая ускорить рост бюста.
Обновлено в 03:13
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