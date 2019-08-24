с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что пошлины на китайские товары будут повышены сильней, чем ожидалось ранее. Так, с 1 сентября пошлины на товары общей стоимостью $300 млрд увеличатся с 10% до 15%.

Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары

Авто В июле продажи росли только у кроссоверов и универсалов Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2019 года рост продаж был отмечен лишь в двух сегментах, при том, что весь рынок упал на 2,5%. Так, положительную динамику показал крупнейший сегмент российского рынка – SUV.

Транспорт Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров Нилов 14 августа обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД, для того чтобы учесть появление новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам, — сегвеев, электросамокатов, моноколес, электробайков, гироскутеров и прочих.

Происшествия Российские врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки Несчастный случай произошел 18 августа в отеле "Санхилл" в Бодруме. 12-летняя девочка пострадала в бассейне – ее руку затянуло в трубу.

Экономика США оштрафовали Deutsche Bank за участие в коррупционной схеме США оштрафовали Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов за нарушение американского закона о коррупции за рубежом.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Гаджеты Опубликованы рендеры смартфона Lenovo A6 Note Вице-президент компании Lenovo Чанг Ченг опубликовал в социальной сети Weibo официальные изображения смартфона Lenovo A6 Note.

Политика Зеленский высказался о возможном возвращении России в G8 Через некоторое время Макрон заявил, что возвращение России в G8 без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой для G7.

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Армия и оружие Калын: Турция сохранит в Сирии все наблюдательные посты Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция намерена сохранить на территории Сирии все свои военные наблюдательные посты, несмотря на обстрел турецкой армейской колонны, которая пыталась достичь одного из этих пунктов.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20 Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.

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Политика В бундестаге назвали ошибкой идею вернуть Россию в G8 Возвращение России в состав «большой восьмерки» не имеет смысла и будет ошибкой, так как подаст Москве «неверный сигнал».

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

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Политика WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского завода Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия «Мотор Сич», так как это может дать Пекину важные оборонные технологии.

Общество Роструд напомнил о следующих длинных выходных В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.

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Космос В России испугались удара американских «Жезлов от Бога» США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).

Общество Роспотребнадзор не стал проверять Мосизбирком из-за клопов В ответе Роспотребнадзора господину Чикову сообщается, что у посетителей и сотрудников Мосизбиркома не регистрировались инфекционные и паразитарные заболеваний, переносчиками которых могли стать членистоногие.

Армия и оружие Главком ЗВО Журавлев наградил победительниц «Танкового триатлона» Командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу в Доме офицеров в Петербурге.