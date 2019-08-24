с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.

Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем

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Общество Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.

Общество Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Гаджеты Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.

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Здоровье Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Политика Борис Джонсон снялся в ролике ко Дню независимости Украины Видео опубликовало украинское посольство в Лондоне Глава правительства Великобритании Борис Джонсон снялся в видеоролике ко Дню независимости Украины.

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Политика Захарова отреагировала на заявление Зеленского о возвращении в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может возобновить членство в G8 при условии "возвращения" Крыма.

Происшествия СМИ сообщили о смерти роженицы из-за ошибки врачей на Ставрополье В селе Курсавка Ставропольского края девушка умерла во время родов, предположительно из-за врачебной ошибки.

Гаджеты Продажи планшетов массово снизились в России В России массово сокращаются продажи планшетов, в первой половине текущего года их продажи сократились на четверть, в сравнении с этим же периодом прошлого года, сообщают "Известия", ссылаясь на статистику магазинов ориентированных на продажу гаджетов.

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Политика Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.

Общество Кадыров попросил чеченцев построить небольшую мечеть после его смерти Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы после его смерти народ республики построил и назвал в его честь небольшую мечеть.

Авто Самый экономичный Kia Cerato вышел в продажу Компания KIA начала прием заказов на новую версию седана Cerato/K3 с суперэкономичной силовой установкой месяц назад, а накануне первые товарные автомобили были переданы покупателям.

Авто В июле продажи росли только у кроссоверов и универсалов Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2019 года рост продаж был отмечен лишь в двух сегментах, при том, что весь рынок упал на 2,5%. Так, положительную динамику показал крупнейший сегмент российского рынка – SUV.

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Общество Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.

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Политика Министр пообещал поднять флаг Украины над Владивостоком Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не сомневается, что Киев одержит верх в "украинско-российской битве".

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Политика CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7 Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.