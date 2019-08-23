с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что пошлины на китайские товары будут повышены сильнее, чем ожидалось ранее. Так, с 1 сентября пошлины на товары общей стоимостью $300 млрд увеличатся с 10 до 15%.

Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Футбол Бразильский футболист развил «сверхзвуковую» скорость Скорость в 38 километров в час была зафиксирована у бразильского форварда «Фламенго» Бруну Энрике в матче четвертьфинала Кубка Либертадорес против «Интернасионаля».

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Политика Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

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Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Космос Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести 24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.

Происшествия На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.

Происшествия В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.

Авто Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Единоборства Ковалев переживает перед боем с Ярдом Ранее сообщалось, что Ковалев и Ярд провели открытые тренировки в преддверии боя.

Авто Lada Vesta получила долгожданную доработку Одну из долгожданных доработок «АвтоВАЗ» внедрил уже сейчас — фотодоказательство этого факта опубликовала «Российская газета».

Политика Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.

Наука Капли воды с наночастицами изменили цвет при 32 градусах Цельсия Химики создали материал, который резко меняет оптические свойства при нагревании выше 32 градусов Цельсия, что достигается за счет взаимодействия наночастиц золота, покрытых специальным полимером.

Игры Игры серии Persona купили 10 миллионов игроков Японские геймдизайнеры выбрали самую незабываемую игру, и это Persona 5 Самой успешной и культовой частью серии, несомненно, стала Persona 5. В апреле 2019 года Atlus объявила, что удалось продать 2,7 миллиона копий игры.

Политика Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.

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Политика Французский контейнерный перевозчик отказался от Севморпути Одна из крупнейших транспортных компаний CGA CGM, занимающаяся контейнерными морскими перевозками, отказалась от использования Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике по экологическим соображениям, сообщила в субботу, 24 августа, французская Le Figaro.

Футбол Санчо установил рекорд Бундеслиги Вчера дортмундская «Боруссия» в гостях переиграла «Кельн» в рамках 2-го тура Бундеслиги.

Здоровье Названы пять самых опасных алкогольных напитков Энергетические напитки с содержанием спирта, пожалуй, являются признанным лидером по негативному воздействию на организм человека.