Политика

Трамп заявил о новом повышении пошлин на товары из КитаяRT на русском 23 августа в 18:03

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем повышении на 5% ранее запланированных пошлин на товары и продукцию из КНР, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.
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Трамп объявил о дополнительном повышении пошлин на товары из КНР

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
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Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

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Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
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В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

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Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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