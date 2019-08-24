Политика
Трамп заявил о новом повышении пошлин на товары из КитаяRT на русском вчера в 18:03
Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем повышении на 5% ранее запланированных пошлин на товары и продукцию из КНР, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.
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Политика
Официальные лица США раскритиковали Макрона за давление на Трампа
Официальные лица США в частных разговорах раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за то, что перед саммитом G7 тот пытался "оказать давление" на американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено в 17:22
Экономика
Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир
Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 06:22
Здоровье
Онищенко назвал основные причины ожирения россиян
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением.
Обновлено в 16:22
Единоборства
Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда
Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:50
Футбол
«Бавария» разгромила «Шальке» благодаря хет-трику Левандовски
В матче второго тура немецкой бундеслиги "Бавария" на выезде разгромила "Шальке", забив три безответных мяча – 3:0. Хет-трик оформил польский форвард Роберт Левандовски, забивший на 20-й (пенальти), 50-й и 75-й минутах.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки
КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:55
Энергетика
СМИ: Гаити может столкнуться с топливным кризисом из-за долгов
Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария.
Обновлено в 00:25
Политика
Кравчук назвал недостатки Порошенко на посту президента Украины
Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко, которые наблюдались в период его правления страной, однако, по мнению первого президента Украины, это актуально и сейчас.
Обновлено в 18:17
Кино
Фильм «Метро 2033» выйдет 1 января 2022 года
Обновлено вчера в 04:31
Гаджеты
OnePlus представила дизайн модели 7T с необычной камерой
Китайская компания OnePlus представила видеоролик, в котором представила дизайн смартфона OnePlus 7T.
Обновлено в 17:26
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено в 02:12
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Авто
В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX
Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.
Обновлено в 09:16
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Происшествия
В Уфе слепую девушку не пустили в автобус с собакой-поводырём
Водитель автобуса в Уфе отказался везти слепую девушку, которая была с собакой-поводырём, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:05
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае
Обновлено в 13:57
Финансы
Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года
Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Кино
Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль
На фотографии изображена Эмма Стоун в роли Круэллы Де Виль с фирменной черно-белой прической, темными тенями над глазами, а также одетая в черную кожаную клетчатую куртку.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью
Певица Светлана Лобода порадовала поклонников редкими фото своей младшей дочери Тильды, которые она опубликовала в Instagram.
Обновлено в 11:52
Энергетика
США направили 12 млн баррелей нефти в Китай
Обновлено в 12:44
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58