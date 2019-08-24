Политика

Трамп заявил о новом повышении пошлин на товары из КитаяRT на русском 23 августа в 18:03

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем повышении на 5% ранее запланированных пошлин на товары и продукцию из КНР, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.
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Трамп пожалел о небольшом повышении пошлин на товары из КНР

РБК11:19

Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР

РИА Новости23 августа в 23:43

Трамп объявил о дополнительном повышении пошлин на товары из КНР

RT на русскомвчера в 06:36

Пекин выразил протест из-за решения Вашингтона вновь повысить пошлины на китайские товары

Эхо Москвывчера в 08:30

Что случилось этой ночью: суббота, 24 августа

Интерфаксвчера в 01:30

Китай отреагировал на новый удар со стороны США

Lenta.ruвчера в 08:20

Трамп: США готовы к переговорам с Китаем, несмотря на повышение пошлин

ТАСС23 августа в 23:31
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Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Происшествия

В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками

В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
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Актера Олега Меньшикова экстренно доставили в реанимацию

Обновлено в 02:39
Авто

Alpina не собирается модернизировать переднеприводные BMW

Одной из областей, которая вызывает особую обеспокоенность у Alpina, является та, что в моделях с передним приводом используются коробки передач Aisin из Японии, а не от ZF, что значит, что компании придется заключать договоры с новым поставщиком трансмиссий.
Обновлено в 14:01
Происшествия

На Ставрополье следователи возбудили дело после смерти роженицы

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе Ставропольского края, сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:26
Футбол

ЦСКА — Ахмат 3:0

Московский ЦСКА и грозненский "Ахмат" объявили стартовые составы на матч седьмого тура чемпионата России.
Обновлено в 09:05
Футбол

«Чайка» разгромила «Текстильщик», «Балтика» и «Луч» сыграли вничью

Обновлено в 14:04
Происшествия

На Майорке самолет столкнулся с вертолетом

Обновлено в 09:16
Происшествия

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Здоровье

Проблемы здравоохранения: президентские поручения и жесткие сроки

Детская поликлиника Красноярского микрорайона "Солнечный" станет пилотным проектом.
Обновлено в 14:13
Хоккей

«Трактор» обыграл «Металлург» и стал победителем мемориала Ромазана

Обновлено в 10:13
Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено вчера в 11:20
Футбол

Карпин: хотелось бы иметь в «Ростове» Месси, Роналду, Азара

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (2:1).
Обновлено в 14:36
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Энергетика

Землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир

Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Обновлено в 13:31
Единоборства

Российский боец ММА Харитонов нокаутировал американца Митриона

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 225 в США.
Обновлено в 01:09
Политика

Reuters: Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки

Иран запросил разрешение на экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада.
Обновлено в 12:22
Политика

В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности

В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Экономика

Китайские туристы потратят более 70 млрд рублей в России

В 2019 году китайские туристы могут потратить в России 72 млрд рублей.
Обновлено в 07:31
Общество

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

В сети появились снимки макета БПЛА «Охотник» с плоским соплом

Если в ближайшее время начнутся испытания С-70 «Охотник» именно с плоским соплом, то это можно считать настоящим технологическим прорывом.
Обновлено в 12:33
Религия

Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии

Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:12
Космос

Объявлена дата первого полета «Союза-2.1а» с экипажем

В Научно-производственном объединении автоматики заявили, что ракета «Союз-2.1а» готова к первому пилотируемому запуску с экипажем на борту.
Обновлено 23 августа в 13:16
Киберспорт

Команда OG стала чемпионом The International 2019

Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
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