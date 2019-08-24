Политика
Трамп заявил о новом повышении пошлин на товары из КитаяRT на русском 23 августа в 18:03
Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем повышении на 5% ранее запланированных пошлин на товары и продукцию из КНР, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
РИА Новости23 августа в 23:43
Пекин выразил протест из-за решения Вашингтона вновь повысить пошлины на китайские товары
Эхо Москвывчера в 08:30
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Культура
Актера Олега Меньшикова экстренно доставили в реанимацию
Обновлено в 02:39
Авто
Alpina не собирается модернизировать переднеприводные BMW
Одной из областей, которая вызывает особую обеспокоенность у Alpina, является та, что в моделях с передним приводом используются коробки передач Aisin из Японии, а не от ZF, что значит, что компании придется заключать договоры с новым поставщиком трансмиссий.
Обновлено в 14:01
Происшествия
На Ставрополье следователи возбудили дело после смерти роженицы
Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе Ставропольского края, сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:26
Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
Московский ЦСКА и грозненский "Ахмат" объявили стартовые составы на матч седьмого тура чемпионата России.
Обновлено в 09:05
Происшествия
На Майорке самолет столкнулся с вертолетом
Обновлено в 09:16
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Здоровье
Проблемы здравоохранения: президентские поручения и жесткие сроки
Детская поликлиника Красноярского микрорайона "Солнечный" станет пилотным проектом.
Обновлено в 14:13
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Футбол
Карпин: хотелось бы иметь в «Ростове» Месси, Роналду, Азара
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (2:1).
Обновлено в 14:36
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Энергетика
Землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир
Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.
Обновлено в 06:36
Единоборства
Российский боец ММА Харитонов нокаутировал американца Митриона
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 225 в США.
Обновлено в 01:09
Политика
Reuters: Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки
Иран запросил разрешение на экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада.
Обновлено в 12:22
Политика
В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности
В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Экономика
Китайские туристы потратят более 70 млрд рублей в России
В 2019 году китайские туристы могут потратить в России 72 млрд рублей.
Обновлено в 07:31
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
В сети появились снимки макета БПЛА «Охотник» с плоским соплом
Если в ближайшее время начнутся испытания С-70 «Охотник» именно с плоским соплом, то это можно считать настоящим технологическим прорывом.
Обновлено в 12:33
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Космос
Объявлена дата первого полета «Союза-2.1а» с экипажем
В Научно-производственном объединении автоматики заявили, что ракета «Союз-2.1а» готова к первому пилотируемому запуску с экипажем на борту.
Обновлено 23 августа в 13:16
Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51