Политика
Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью ИзраиляВедомости 14:02
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он отметил, что эта территория имеет критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для Израиля и региональной стабильности.
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Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс 13:05
с чего всё началось
Глава государства написал в твиттере, что Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для израильского государства и региональной безопасности.РИА Новости12:57
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