Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью ИзраиляВедомости 14:02

с чего всё началось

Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности.

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он отметил, что эта территория имеет критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для Израиля и региональной стабильности.

Спорт Чен выиграл короткую программу на чемпионате мира, Коляда – десятый Чемпион мира Нэтан Чен занимает первое место после короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме.

Интернет Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети Компания Facebook признала наличие у своих сотрудников доступа к паролям пользователей социальной сети, пишет газета USA Today.

Политика ЕС согласился подождать с Brexit до 22 мая В распространенном заявлении говорилось, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23 мая, так как на конец этого месяца запланированы выборы в Европарламент, в которых Лондон не будет участвовать.

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Транспорт Участок красной ветки метро Москвы закроют с 30 марта Пять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

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Политика Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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Игры GDC 2019: Epic Games показала технодемку с рейтрейсингом На выставке GDC 2019 компания Epic Games продемонстрировала технодемо, созданное на движке Unreal Engine 4.22 с поддержкой трассировки лучей.

Интернет В ОС Android найдена опасная уязвимость Positive Technologies нашел критическую уязвимость в актуальных версиях ОС (операционной системы) Google Android, с помощью которой у злоумышленников есть возможность получить доступ ко многим ресурсам своих клиентов, например, к банковским приложениям.

Армия и оружие На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление Авиационное предприятие «Авиастар-СП», сорвавшее гособоронзаказ в 2018 году, будет курировать специальная комиссия, в которую войдут представители Минобороны и Минпромторга.

Футбол Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака» Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.

Происшествия Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сообщает "Коммерсант".

Культура Юрий Николаев слег после похорон своей любимицы Юлии Началовой По печальному совпадению, на 21 марта были назначены похороны певицы Юлии Началовой, в детстве победившей на "Утренней звезде" и оставшейся одной из самых ярких артисток вокального конкурса.

Музыка Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград» Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.

Экономика Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.

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Экономика ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.

Спорт «Эйр Астана» сохранит название после переименования столицы Казахстана Международный бренд "Астана" будет сохранен, авиакомпания "Эйр Астана" не сменит название после переименования столицы Казахстана, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.