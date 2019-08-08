Финансы
Трамп заявил о недовольстве курсом доллараГазета.Ru вчера в 11:08
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:21, Вашингтон
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле
Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки
Траурные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки, начались в пятницу в Японии.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа
Обновлено в 00:07
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено 07 августа в 11:55
Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с президентом и главой правительства Киргизии задержание Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 13:43
Космос
На Луну голодными не летали: как изменялась еда космонавтов
Важным элементом которого была космическая еда.
Обновлено вчера в 19:13
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе экс-вратаря сборной Англии Карсона
Экс-вратарь сборной Англии Скотт Карсон перешел из «Дерби Каунти» в «Манчестер Сити» на правах аренды.
Обновлено вчера в 12:28
Экономика
Акции UC Rusal подешевели на 10%
Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта в первые минуты утренних торгов подешевели на 10,2% — до 3,08 гонконгских долларов за акцию ($0,39).
Обновлено в 00:52
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском
Автобус упал с обрыва под Новороссийском Рейсовый автобус упал в кювет после столкновения с джипом.
Обновлено 07 августа в 23:28
Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
Обновлено вчера в 18:36
Кино
Квентин Тарантино назвал любимого российского режиссера
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 02:18
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Чудо-женщина: кровные узы»
Обновлено вчера в 05:02
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Председатель партии "Здоровая Сербия", бывший кандидат в президенты страны, Милан Стаматович предложил подписать межгосударственный договор, который передаст Косово в своеобразное пользование России.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
Бундесвер роликом напомнил о крылатой авиационной ракете «Taurus»
Обновлено вчера в 23:33
Общество
В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей
Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
СК вызвал сотрудников ФБК на допрос по делу об отмывании 1 млрд рублей
В рамках расследования уголовного дела о легализации преступных доходов ряд сотрудников ФБК вызваны на допрос.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области
Обновлено вчера в 07:44
Технологии
В ОДК рассказали, когда двигатели ПД-14 установят на самолеты МС-21
Первые отечественные двигатели ПД-14 установят на самолет МС-21 в первом квартале 2020 года, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) Сергей Попов.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Uber отчитался о рекордных квартальных убытках
Убытки американской компании Uber во втором квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности.
Обновлено вчера в 20:12
Космос
Названа дата коммерческого пуска ракеты «Протон-М»
Стало известно, когда состоится коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 18:08