Экономика

Трамп заявил о недовольстве курсом доллараГазета.Ru вчера в 11:08

Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
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