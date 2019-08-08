Экономика
Трамп заявил о недовольстве курсом доллараГазета.Ru вчера в 11:08
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:36, Вашингтон
Кино
Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
Обновлено 07 августа в 08:38
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал своего с мужем ребенка
Пуэрто-риканский поп-певец и актер Рики Мартин впервые показал лицо своей семимесячной дочери Люсии.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о минусах жизни в Болгарии
Обновлено в 01:36
Технологии
В почте Mail.ru появился сервис быстрых платежей
В почте Mail.ru появился сервис для быстрых онлайн-платежей.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Отмечается, что в первом полугодии 2019 года продажи лекарств стоимостью выше 500 рублей увеличились на 7,8%, — с 211,3 тыс. до 227,7 тыс. упаковок.
Обновлено в 03:55
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено вчера в 04:34
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Общество
Принц Уильям обыграл Кейт Миддлтон в королевской регате
Принц Уильям обыграл Кейт Миддлтон в благотворительной регате "Кубок короля", прошедшей восьмого августа в Великобритании, сообщает People.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций
Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.
Обновлено вчера в 11:10
Экономика
Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов
Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм
Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм Даная Пригожина сильно похудела.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Фото: автомобиль снес пешеходов на зебре в Петербурге
Автомобиль влетел в пешеходов, которые переходили дорогу по зебре, в Петербурге. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП пострадали три человека.
Обновлено в 04:21
Экономика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Недвижимость
В России подскочили цены на доступное жилье
Рост цен на самый доступный в России формат жилья — квартиры-студии минимальной площади — существенно обгоняет среднерыночные темпы.
Обновлено в 01:39
Политика
В Крыму объявили мораторий на повышение тарифов на сотовую связь
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали «взять штурмом» главный офис мобильного оператора МТС, который объявил о повышение тарифы на полуострове.
Обновлено в 03:19
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Политика
Американский журнал похвалил губернатора Колымы Сергея Носова
Американский журнал Foreign Policy выпустил статью под названием "Россия — это не только Путин".
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Обновлено в 04:30
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Ксении Собчак приписали беременность
Ксении Собчак приписали беременность Скандальный блогер Лена Миро считает, что Ксения Собчак ждет ребенка.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23