Экономика

Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРСГазета.Ru вчера в 16:27

Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов. Он считает, что именно ФРС, выполняющая в США функции Центробанка страны, а отнюдь не Китай, является основной проблемой для развития американской экономики.
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Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРС

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Трамп захотел обвала доллара

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Трамп выразил недовольство сильным долларом

RT на русскомвчера в 11:21

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ТАССвчера в 11:49

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Трамп недоволен крепким курсом доллара

РИА Новостивчера в 10:55
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:00, Вашингтон
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Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

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На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
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Герцогиня Кембриджская Кейт надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма.
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«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов

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В Перми станки из Китая «русифицировали» для импортозамещения

Расследование поставок на оборонный завод китайских станков под видом отечественных начало Управление ФСБ по Пермскому краю, 9 августа сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:47
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ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено вчера в 02:32
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Обновлено вчера в 14:20
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Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13
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Онколог назвал семь симптомов развития рака

Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате

Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

В Индии разбился еще один истребитель Су-30МКИ

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Политика

Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено вчера в 14:28
Общество

Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца

Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Политика

США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»

Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве

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Обновлено вчера в 05:18
Армия и оружие

Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов

Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

Рубль в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 9 августа, слегка снижается к доллару и евро после роста в четверг.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Москве мотоциклисты отобрали у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей

В центре Москвы мотоциклисты отобрали у предпринимателя рюкзак с 3,6 млн рублей и скрылись.
Обновлено в 02:54
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Советника американского посольства вызвали в МИД

Советник-посланника американского посольства США вызвали в МИД из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве 3 августа, сообщили в дипломатическом ведомстве.
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Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в хабаровской тайге

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Зарубежные журналисты получили в свое распоряжение российский вездеход-амфибию «Шерп», после тест-драйва которого остались в шоке.
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Экономика

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Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
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Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
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