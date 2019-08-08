Финансы
Трамп заявил о недовольстве курсом доллараГазета.Ru 11:08
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Общество
Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена
Федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска к компании на миллиарды долларов относительно незаконного сбора и хранения биометрических данных пользователей без их согласия.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Яна Рудковская не знает, на кого похож ее сын Александр Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская не знает, на кого похож ее сын Александр Плющенко.
Обновлено в 03:45
Наука
В Ирландии найдено скопление неолитических памятников
Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 15:17
Культура
В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова
Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма
Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено в 14:15
Игры
Ремейк шутера XIII перенесен на 2020 год
Издательство Microids объявило о переносе шутера XIII на 2020 год.
Обновлено в 14:20
Политика
Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИ
В комитет Конгресса США были предоставлены документы, в которых говорится о связях россиян с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 15:19
Энергетика
В «Нафтогазе» сообщили о снижении цены на газ для населения на 5,1%
Компания «Нафтогаз Украины» в августе снизила цену на газ для населения на 5,1% — до 4600 гривен за тысячу кубометров.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика
Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с президентом и главой правительства Киргизии задержание Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие
Истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95
Американские истребители F-22 вылетали на сопровождение двух российских Ту-95 "Медведь" у побережья Аляски.
Обновлено в 12:40
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Здоровье
Росстат зафиксировал рекордное число больных раком детей в России
В 2018 году число детей, больных злокачественными онкологическими заболеваниями, стало рекордным для России. Это следует из данных Росстата.
Обновлено в 15:41
Кино
В Выборге объявили победителей кинофестиваля «Окно в Европу»
Напомним, что двадцать седьмой кинофестиваль "Окно в Европу" проходил в Выборге в период со 2 по 8 августа этого года.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Российские разведчики поставили новый рекорд по выходу на связь
Российские разведчики выполнили все задания второго этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр - 2019 в индийском городе Джейсалмер, установив рекорд по подготовке радиостанции и выходу в связь.
Обновлено в 12:29
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено в 16:54
Политика
Зеленский запланировал земельную реформу на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести земельную реформу. Таким образом, он намерен открыть рынок земли в 2020 году.
Обновлено в 04:25
Политика
В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов
Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено в 12:34
Политика
Артемий Лебедев объяснил свой «побег» из России
Дизайнер Артемий Лебедев назвал видео, в котором он заявил об отъезде из России, «тупейшим пранком», вышедшим из-под контроля.
Обновлено в 14:09
Хоккей
«Авангард» уверенно обыграл СКА в матче Sochi Hockey Open
"Авангард" одержал уверенную победу над СКА в матче турнира Sochi Hockey Open в Сочи - 4:1. В составе питерской команды отличился Алексей Бывальцев, у омичей – Валентин Пьянов, Сергей Шумаков, Денис Зернов и Павел Дедунов.
Обновлено в 14:55
Здоровье
Ночные походы в туалет оказались признаком опасной болезни
Частое опорожнение мочевого пузыря в ночные часы не имеет ничего общего со старением организма и является признаком возникновения нескольких опасных болезней, утверждают учёные Великобритании.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов погасил долг по алиментам
Обновлено в 07:30