Финансы
Трамп заявил о недовольстве курсом доллараГазета.Ru 11:08
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
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Авто
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Обновлено в 11:34
Общество
В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»
В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».
Обновлено в 11:04
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Пресс-секретарь ФБК Навального сообщила о блокировке счетов фонда
Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что счета организации и ее штабов в регионах заблокированы.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Первый полет ударного беспилотника «Охотник» показали на видео
Минобороны России опубликовало видео с новым тяжелым ударным беспилотником «Охотник», который впервые поднялся в небо 3 августа на одном из испытательных аэродромов.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
Бывший охранник концлагеря предстанет перед немецким судом
17 октября бывший охранник концлагеря предстанет перед немецким судом за пособничество в убийстве более пяти тысяч человек.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В воинской части в Архангельской области прогремел взрыв
"Медицинские учреждения Архангельской области готовы принять пострадавших при взрыве под Нёноксой", — заявили в пресс-службе губернатора, не уточнив, в результате чего произошел взрыв.
Обновлено в 06:08
Политика
В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций
Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.
Обновлено в 11:10
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Как живет дочь арестованного экс-президента Киргизии Атамбаева, из-за которого начались беспорядки
Алия Шагиева с детства носит фамилию матери, чтобы никто из её знакомых не был в курсе, чья она дочь.
Обновлено в 09:44
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас»
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Магнитогорске охранник силой удерживал трех детей
В четверг, 8 августа, в некоторых средствах массовой информации Южного Урала появилось сообщение о том, что сторож клуба любителей пейнтбола в Магнитогорске долгое время насильно удерживал в подсобном помещении клуба трех мальчиков от девяти до 12 лет.
Обновлено в 06:33
Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Сторонники Атамбаева отпустили захваченных спецназовцев
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева передали представителям власти захваченных ранее шестерых спецназовцев, сообщили в штабе экс-президента.
Обновлено в 06:18
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Максименко заявил, что проводится проверка на причастность сотрудников СИЗО к передаче телефона и одежды арестантам.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие
Судоремонтный комплекс ВМФ России откроют в сирийском Тартусе
Обновлено вчера в 21:03
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения сотовых операторов
Центр цифровой экспертизы Роскачества определил лучшие мобильные приложения сотовых операторов.
Обновлено в 06:50
Политика
«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии
На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
Обновлено в 11:01
Энергетика
«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание
Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Истребители США «перехватили» российские Ту-95 у Аляски
«Два истребителя F-22 и два самолёта CF-18 при поддержке самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, военно-транспортного самолёта C-130 Hercules и самолёта-заправщика KC-135 обнаружили и перехватили два самолёта Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:01
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" подчеркнули, что заработная плата российских космонавтов соответствует оплате труда астронавтов NASA.
Обновлено в 10:05
Культура
Киностудия Зеленского нашла комика на его роль
Обновлено в 11:25
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено вчера в 04:30
Армия и оружие
Боевики вновь обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии
Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике вновь подверглась обстрелу со стороны боевиков.
Обновлено в 11:49
Политика
Ветеран «Альфы» оценил уровень подготовки спецназа Киргизии
В среду спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41