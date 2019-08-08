Финансы

Трамп заявил о недовольстве курсом доллараГазета.Ru 11:08

Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
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Трамп захотел обвала доллара

Lenta.ru13:26

Трамп недоволен крепким курсом доллара

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Трамп упрекнул ФРС США за сильный доллар

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Трамп высказал недовольство укреплением курса доллара и обвинил в этом ФРС

ТАСС11:49

Трамп выразил недовольство сильным долларом

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Трамп заявил о недовольстве курсом доллара

Газета.Ru11:08

Дональда Трампа опечалило укрепление доллара

Вести.Ru12:56
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Происшествия

Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям

Обновлено в 09:33
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Общество

Названа зарплата российских космонавтов

В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Общество

Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающейся на Москву бури

Обновлено в 14:12
Армия и оружие

СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.
Обновлено в 13:37
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Политика

Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено в 12:21
Политика

США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»

Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Происшествия

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Космос

В NASA прокомментировали предстоящий конец света

В NASA посоветовали не поддаваться панике и выбросить из головы худший сценарий.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее

По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.
Обновлено в 09:50
Политика

Фигурант «дела 27 июля» обвинил Навального в вовлечении в беспорядки

Обновлено в 12:42
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»

Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.
Обновлено в 12:42
Технологии

«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян

Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.
Обновлено в 12:47
Культура

В Русском музее открылась выставка работ Константина Сомова

Обновлено в 10:00
Происшествия

44 человека госпитализированы после ДТП под Новороссийском

В результате опрокидывания автобуса и легковушки в овраг под Новороссийском 44 человека были госпитализированы в местные больницы, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Яшина снова арестовали на 10 суток

Обновлено в 11:37
Наука

В Ирландии найдено скопление неолитических памятников

Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»

Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
Обновлено в 13:46
Экономика

Прожиточный минимум пенсионерам рассчитают по-новому

С 7 августа вступает в силу постановление правительства, которое определяет формулу расчёта регионального прожиточного минимума пенсионеров для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено 06 августа в 22:15
Политика

В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов

Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено в 12:34
Футбол

«Манчестер Сити» подтвердил серьезную травму Сане

Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. На следующей неделе он перенесет операцию.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Баскетбол

Сборная России обыграла Венесуэлу на турнире в Италии

Сборная России одержала победу над Венесуэлой (69:54) на международном турнире в Италии.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов погасил долг по алиментам

Обновлено в 07:30
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95

Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Технологии

Сотовые операторы будут искать пропавших людей с помощью нейросетей

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» приступил к тестированию технологии для поиска пропавших людей по аэрофотоснимкам на основе нейросети.
Обновлено в 14:00
Общество

Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы

В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
Обновлено в 13:38
Финансы

В Дании начали выдавать ипотеку под 0%

Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
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