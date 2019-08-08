Финансы

Трамп заявил о недовольстве курсом доллараГазета.Ru 11:08

Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
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