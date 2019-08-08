Финансы
Трамп заявил о недовольстве курсом доллараГазета.Ru 11:08
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:26, Вашингтон
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Дизайнер Артемий Лебедев назвал видео, в котором он заявил об отъезде из России, «тупейшим пранком», вышедшим из-под контроля.
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Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался
Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его.
Обновлено в 09:26
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
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Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе под Оренбургом
Обновлено в 16:09
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Всероссийский День льняного поля примет Тверская область
Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Происшествия
Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину
Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.
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Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского
Обновлено в 10:14
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Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Заключен контракт на модернизацию бомбардировщика Су-34
Казалось, что Су-34 является почти совершенной боевой машиной.
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Общество
В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»
В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».
Обновлено в 11:04
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено в 09:35
Политика
Спикер парламента Польши подаст в отставку из-за скандала с самолетом
Спикер парламента Польши Марек Кухчиньский заявил, что подает в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолета.
Обновлено в 07:00
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Происшествия
ФСИН рассказала о нарушениях в «Крестах»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что проверка, проведенная в петербургском СИЗО-1 ("Кресты-2"), выявила множество нарушений со стороны сотрудников изолятора, информирует РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
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Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
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Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о вреде сыра.
Обновлено в 10:37
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В Гидрометцентре рассказали о погоде на вторую половину августа
Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина "РГ", холодный циклон, который испортил погоду в центре в июле и первых числах августа, принес холода и непрекращающиеся дожди, ушел на крайний северо-восток европейской территории, на Урал.
Обновлено в 11:46
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
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Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
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Фадеев расторг контракт с Наргиз
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Профессор и доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала о продуктах, сохраняющих зрение человека.
Обновлено в 09:08