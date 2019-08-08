Финансы
Трамп заявил о недовольстве курсом доллараГазета.Ru 11:08
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:07, Вашингтон
Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено в 14:53
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено вчера в 16:11
Общество
МЧС распространило штормовое предупреждение в Москве
Обновлено в 13:53
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Кино
Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix
Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов.
Обновлено в 02:23
Футбол
ПСВ обыграл «Хеугесунн», «Мариуполь» сыграл вничью с АЗ
Единственный мяч с пенальти забил Стевен Бергвайн. "Мариуполь" в Одессе, где команда проводит матчи еврокубков, сыграл вничью с АЗ (0:0).
Обновлено в 14:51
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека
Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 12:28
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
Обновлено в 13:46
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Политика
В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Наука
Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление
Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.
Обновлено в 04:26
ЖКХ
Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы
В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
Обновлено в 13:38
Автоспорт
«Мерседес» поздравил «Торо Россо» с подиумом Квята
Обновлено в 13:23
Гаджеты
В Китае стартовали продажи недорогих часов Amazfit Health Watch с ЭКГ
Стоит отметить, что датчик ЭКГ в Amazfit Health Watch настраивали при содействии кардиологов Пекинского университета, а как заявили на презентации, точность определения мерцательной аритмии в Amazfit Health Watch составляет 97,24%.
Обновлено в 13:20
Политика
Зеленский пообещал провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уже в этом году провести в стране земельную реформу.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Общество
Петербург вошел в рейтинг городов по числу любителей кошек
Петербург вошел в список городов, где проживает наибольшее число любителей кошек, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Mail.ru Group.
Обновлено в 02:55
Культура
В Русском музее открылась выставка работ Константина Сомова
Обновлено в 10:00
Технологии
«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян
Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Турции. Об этом в четверг сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
В российской армии появятся подразделения антихакеров
В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
Обновлено вчера в 19:51
Культура
Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского
Обновлено в 10:14
Авто
Subaru объявила скидки на автомобили в августе
В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Перечислены продукты, помогающие сохранить зрение
Профессор и доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала о продуктах, сохраняющих зрение человека.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Xiaomi представила в России Mi A3
Обновлено в 11:19