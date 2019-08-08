Финансы

Трамп заявил о недовольстве курсом доллараГазета.Ru 11:08

Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
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Трамп захотел обвала доллара

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Трамп заявил о недовольстве курсом доллара

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Трамп высказал недовольство укреплением курса доллара и обвинил в этом ФРС

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Трамп упрекнул ФРС США за сильный доллар

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Трамп недоволен крепким курсом доллара

РИА Новости10:55
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Футбол

Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено в 14:53
Политика

Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено вчера в 16:11
Общество

МЧС распространило штормовое предупреждение в Москве

Обновлено в 13:53
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Кино

Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix

Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов.
Обновлено в 02:23
Футбол

ПСВ обыграл «Хеугесунн», «Мариуполь» сыграл вничью с АЗ

Единственный мяч с пенальти забил Стевен Бергвайн. "Мариуполь" в Одессе, где команда проводит матчи еврокубков, сыграл вничью с АЗ (0:0).
Обновлено в 14:51
Кино

Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм

Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека

Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 12:28
Политика

Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
Обновлено в 13:46
Политика

Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле

Обновлено в 12:32
Общество

Стала известна зарплата российских космонавтов

"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Политика

В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Политика

Фигурант «дела 27 июля» обвинил Навального в вовлечении в беспорядки

Обновлено в 12:42
Наука

Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление

Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.
Обновлено в 04:26
ЖКХ

Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы

В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
Обновлено в 13:38
Автоспорт

«Мерседес» поздравил «Торо Россо» с подиумом Квята

Обновлено в 13:23
Гаджеты

В Китае стартовали продажи недорогих часов Amazfit Health Watch с ЭКГ

Стоит отметить, что датчик ЭКГ в Amazfit Health Watch настраивали при содействии кардиологов Пекинского университета, а как заявили на презентации, точность определения мерцательной аритмии в Amazfit Health Watch составляет 97,24%.
Обновлено в 13:20
Политика

Зеленский пообещал провести на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уже в этом году провести в стране земельную реформу.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Общество

Петербург вошел в рейтинг городов по числу любителей кошек

Петербург вошел в список городов, где проживает наибольшее число любителей кошек, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Mail.ru Group.
Обновлено в 02:55
Культура

В Русском музее открылась выставка работ Константина Сомова

Обновлено в 10:00
Технологии

«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян

Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем

Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Турции. Об этом в четверг сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

В российской армии появятся подразделения антихакеров

В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
Обновлено вчера в 19:51
Культура

Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского

Обновлено в 10:14
Авто

Subaru объявила скидки на автомобили в августе

В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.
Обновлено в 05:49
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Перечислены продукты, помогающие сохранить зрение

Профессор и доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала о продуктах, сохраняющих зрение человека.
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Xiaomi представила в России Mi A3

Обновлено в 11:19
Армия и оружие

Истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95

Обновлено в 12:40
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