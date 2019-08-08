Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.

Футбол Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.

Политика Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Кино Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов.

Футбол ПСВ обыграл «Хеугесунн», «Мариуполь» сыграл вничью с АЗ Единственный мяч с пенальти забил Стевен Бергвайн. "Мариуполь" в Одессе, где команда проводит матчи еврокубков, сыграл вничью с АЗ (0:0).

Кино Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.

Происшествия Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Политика Медведев прокомментировал события в Киргизии Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Политика В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.

Наука Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.

ЖКХ Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».

Гаджеты В Китае стартовали продажи недорогих часов Amazfit Health Watch с ЭКГ Стоит отметить, что датчик ЭКГ в Amazfit Health Watch настраивали при содействии кардиологов Пекинского университета, а как заявили на презентации, точность определения мерцательной аритмии в Amazfit Health Watch составляет 97,24%.

Политика Зеленский пообещал провести на Украине земельную реформу Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уже в этом году провести в стране земельную реформу.

Происшествия Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.

Общество Петербург вошел в рейтинг городов по числу любителей кошек Петербург вошел в список городов, где проживает наибольшее число любителей кошек, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Mail.ru Group.

Технологии «Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.

Армия и оружие Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Турции. Об этом в четверг сообщила Геологическая служба США.

Авто Subaru объявила скидки на автомобили в августе В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.