Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в стране за одну неделю. Видео беседы Трампа с журналистами опубликовал NBC News.

Трамп заявил о готовности выиграть войну в Афганистане за неделю

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