Политика
Трамп заявил о готовности выиграть войну в Афганистане за неделюРБК 20:08
Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в стране за одну неделю. Видео беседы Трампа с журналистами опубликовал NBC News.
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Переговоры между США и Пакистаном — попытки погасить огонь афганской войны
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