с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на товары из Китая, которые вступят в силу уже 1 октября этого года. Об этом он написал в своем Twitter. Такое решение американский лидер принял из-за ответных мер Пекина касательно ввозимых в Китай автомобилей и запчастей, произведенных в США.

Трамп повысил пошлины на товары из Китая

Авто Названа стоимость седана Aurus Senat 23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.

Происшествия Норвежская полиция назвала вероятную причину смерти соратника Ассанжа Соратник основателя Wikileaks и эксперт по кибербезопасности Арьен Кампхёйс вероятнее всего погиб при сплаве на каяке, 23 августа сообщила пресс-служба полиции Норвегии.

Политика Грузоперевозчик из Франции отказался использовать Севморпуть Французская компания CMA CGM, которая является одной из крупнейших в мире в отрасли контейнерных грузоперевозок, отказалась от использования арктических маршрутов, в том числе Северного морского пути.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Калуге Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.

Происшествия В Челябинске загорелся цинковый завод Транспортерная лента загорелась в одном из цехов Челябинского цинкового завода, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Армия и оружие Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".

Кино В Петербурге состоится фестиваль северокорейского кино Напомним, ранее в Петербурге прошёл фестиваль польского кино.

Космос Названа причина сбоя стыковки «Союза» с МКС Причиной сбоя при стыковке корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией могли стать ранее не встречавшиеся колебания.

Общество На проспекте Сахарова в Москве развернули флаг-рекордсмен Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Общество В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих Гонконгская полиция применила слезоточивый газ у полицейского участка в районе Нгау Тау Кок, где собрались в субботу протестующие и начали строить баррикаду, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Футбол «Верона» освободила место в составе для игрока не из ЕС под Глушенкова Итальянский клуб сдал в аренду албанскому «Фламуртари» защитника из Буркина-Фасо Ива Батионо, который занимал место игрока не из страны Европейского союза.

Политика Зеленский сравнил присоединение Крыма с кражей ребенка Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потерю Крыма с кражей ребенка у родителей.

Происшествия Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».

Политика WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Происшествия Молодая пара в Казани занялась сексом у входа в церковь В Казани молодая пара занялась сексом прямо напротив входа в церковь Кирилла Казанского.

Происшествия В Ижевске завели дело после ДТП с автобусом Правоохранители Удмуртии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения пассажирского автобуса с опорой трубопровода в Ижевске, в результате которого пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Политика Зеленский учредил День памяти защитников Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.