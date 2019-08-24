Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с КитаемИзвестия вчера в 23:54

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
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 Трам, его решение стало ответом на введение Пекином дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объёмом $75 млрд в год.
News.ruвчера в 20:15

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Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем

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Трамп заявил о новом повышении пошлин на товары из Китая

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Эхо Москвы04:00

Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР

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Трамп: США готовы к переговорам с Китаем, несмотря на повышение пошлин

ТАССвчера в 23:31
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
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Зеленский учредил День памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
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Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку

Из Мурманска вышла первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Известно, что судно взяло курс на Певек.
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Порошенко не пришел на торжества по случаю Дня независимости в Киеве

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Политика

Зеленский рассказал, с чего начинается его утро

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.
Обновлено в 03:04
Футбол

Игрок «Фламенго» развил самую высокую скорость в истории футбола

Обновлено в 03:29
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 09:59
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Савченко заявила об украинизации России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.
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Кино

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Политика

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Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре

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Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов

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Обновлено вчера в 15:46
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Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
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Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
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Футбол

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В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
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Робот Федор отправился на орбиту, процитировав Гагарина

Утром 22 августа на космодроме Байконур состоялся пуск ракеты «Союз-2.1а», которая должна вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-14».
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Стало известно, когда фанаты «Звездных войн» смогут увидеть первый трейлер предстоящего сериала «Мандалорец».
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Рогозин приехал в ЦУП в связи с ситуацией со стыковкой «Союза» с МКС

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OG второй раз подряд сыграет в гранд-финале The International

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