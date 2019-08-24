Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с КитаемИзвестия вчера в 23:54
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
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с чего всё началось
Как написал в своём микроблоге в Twitter Трам, его решение стало ответом на введение Пекином дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объёмом $75 млрд в год.News.ruвчера в 20:15
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Футбол
Игрок «Милана» может продолжить карьеру в клубе РПЛ
Обновлено в 03:24
Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС
Стыковка космического корабля "Союз", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МКС) была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.
Обновлено в 03:00
Происшествия
На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс
Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 03:59
Политика
Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России
Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
Обновлено в 04:28
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Из Мурманска вышла первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Известно, что судно взяло курс на Певек.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Зеленский рассказал, с чего начинается его утро
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.
Обновлено в 03:04
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.
Обновлено в 04:03
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Обновлено в 02:01
Общество
Гороскоп на 22 августа: Овны могут стать объектом зависти
Окружающие обратят на вас внимание, готовьтесь стать кумиром или объектом зависти.
Обновлено 21 августа в 19:00
Политика
Кличко рассказал об «особом статусе» Севастополя на Украине
Кличко пожаловался, что должность мэра хотят сделать номинальной.
Обновлено вчера в 02:03
Игры
Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре
Обновлено вчера в 15:35
Кино
Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
«Роствертол» в 1-м полугодии снизил чистую прибыль по РСБУ
Как сообщалось, по итогам 2018 года "Роствертол" снизил выручку на 5,1% по сравнению с показателем 2017 года, до 94 млрд рублей, чистую прибыль - на 4,8%, до 15,9 млрд рублей.
Обновлено в 04:23
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7
Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 09:19
Футбол
«Ливерпуль» увеличит зарплату ван Дейка в два раза
По информации портала 90min, оклад защитника вырастет со 125 тысяч фунтов до 250 тысяч фунтов в неделю.
Обновлено в 04:20
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено вчера в 07:22
Космос
Робот Федор отправился на орбиту, процитировав Гагарина
Утром 22 августа на космодроме Байконур состоялся пуск ракеты «Союз-2.1а», которая должна вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-14».
Обновлено 22 августа в 04:56
Кино
Названа дата выхода первого трейлера шоу «Мандалорец» по «Звездным войнам»
Стало известно, когда фанаты «Звездных войн» смогут увидеть первый трейлер предстоящего сериала «Мандалорец».
Обновлено 22 августа в 07:29