с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.

Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем

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Происшествия На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.

Политика Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.

Политика Зеленский учредил День памяти защитников Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.

Политика Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Технологии Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку Из Мурманска вышла первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Известно, что судно взяло курс на Певек.

Политика Зеленский рассказал, с чего начинается его утро Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Политика Савченко заявила об украинизации России Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.

Экономика «Роствертол» в 1-м полугодии снизил чистую прибыль по РСБУ Как сообщалось, по итогам 2018 года "Роствертол" снизил выручку на 5,1% по сравнению с показателем 2017 года, до 94 млрд рублей, чистую прибыль - на 4,8%, до 15,9 млрд рублей.

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Политика CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7 Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Футбол «Ливерпуль» увеличит зарплату ван Дейка в два раза По информации портала 90min, оклад защитника вырастет со 125 тысяч фунтов до 250 тысяч фунтов в неделю.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».