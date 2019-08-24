Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с КитаемИзвестия вчера в 23:54

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
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 Трам, его решение стало ответом на введение Пекином дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объёмом $75 млрд в год.
News.ruвчера в 20:15

Подробнее о событии

Трамп подтвердил готовность к торговым переговорам с Китаем

RT на русском03:40

Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР

РИА Новостивчера в 23:43

Трамп сообщил о готовности к переговорам с Китаем после повышения пошлин

РБК03:06

Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем

Известиявчера в 23:54

Новые пошлины США на китайские товары вырастут сильнее чем, планировалась

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Трамп заявил о новом повышении пошлин на товары из Китая

Газета.Ru04:27

Трамп: США готовы к переговорам с Китаем, несмотря на повышение пошлин

ТАССвчера в 23:31
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Политика

«Шествие достоинства» вместо парада проходит в Киеве в День независимости Украины

Обновлено в 03:05
Экономика

Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю

Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
Обновлено вчера в 08:53
Космос

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Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА», сообщил диктор НАСА в ходе трансляции стыковки.
Обновлено в 04:44
Политика

Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам

В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.
Обновлено в 04:31
Кино

Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено вчера в 19:00
Политика

Зеленский рассказал, с чего начинается его утро

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.
Обновлено в 03:04
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Политика

В команде Зеленского назвали последствия особого статуса Донбасса

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев назвал последствия предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 00:40
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Интернет

ESET обнаружила фишинговую атаку на пользователей Apple

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новую фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей продукции Apple.
Обновлено вчера в 05:13
Финансы

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено вчера в 16:20
Энергетика

Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США

Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Французский контейнерный перевозчик CGA CGM отказался от Севморпути

Обновлено в 01:10
Авто

Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России

Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
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Кино

Чем интересен «Бык» Бориса Акопова

22 августа в российский прокат вышла драма «Бык» — фильм о жестоких 1990-х, минувшим летом получивший гран-при «Кинотавра» и укрепивший за дебютантом, выпускником ВГИКа Борисом Акоповым славу талантливого кинематографиста.
Обновлено в 04:39
Фигурное катание

Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено вчера в 06:57
Технологии

Qualcomm и индийская Tech Mahindra займутся разработкой решений для «умных» городов

Индийская технологическая компания Tech Mahindra объявила о сотрудничестве с Qualcomm Techologies, разрабатывающей решения для "умных" городов.
Обновлено вчера в 12:54
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Происшествия

Суд арестовал главу налоговой инспекции в Москве по делу о взятке

Пресненский районный суд Москвы арестовал руководителя налоговой инспекции по Южному округу Москвы Марию Андреянову по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика

США оштрафовали Deutsche Bank за причастность к коррупционной схеме

Соединённые Штаты оштрафовали немецкое кредитно-финансовое учреждение Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов за нарушение американского закона о коррупции за рубежом.
Обновлено в 01:46
Футбол

Без Моуринью: Рамос назвал самых важных тренеров в своей карьере

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о тренерах, которые повлияли на его карьеру.
Обновлено в 03:09
Политика

Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.
Обновлено вчера в 06:31
Общество

В Брянске открывается Свенская ярмарка

Сегодня,24 августа, в Брянской области проходит грандиозная Свенская ярмарка.
Обновлено в 02:25
Хоккей

«Вашингтон» выступил с заявлением по дисквалификации Кузнецова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выступил с официальным заявлением относительно дисквалификации Международной федерацией хоккея (IIHF) российского форварда Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача

Ранее чиновники сообщили, что обследование участников ликвидации последствий ЧП не выявило у них проблем со здоровьем.
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Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения Молдавии

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Политика

Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
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