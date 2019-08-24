с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.

Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем

Экономика Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.

Космос НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА», сообщил диктор НАСА в ходе трансляции стыковки.

Политика Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.

Политика Зеленский рассказал, с чего начинается его утро Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.

Политика Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".

Политика В команде Зеленского назвали последствия особого статуса Донбасса Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев назвал последствия предоставления особого статуса Донбассу.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Интернет ESET обнаружила фишинговую атаку на пользователей Apple Международная антивирусная компания ESET обнаружила новую фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей продукции Apple.

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.

Энергетика Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.

Авто Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.

Кино Чем интересен «Бык» Бориса Акопова 22 августа в российский прокат вышла драма «Бык» — фильм о жестоких 1990-х, минувшим летом получивший гран-при «Кинотавра» и укрепивший за дебютантом, выпускником ВГИКа Борисом Акоповым славу талантливого кинематографиста.

Фигурное катание Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.

Технологии Qualcomm и индийская Tech Mahindra займутся разработкой решений для «умных» городов Индийская технологическая компания Tech Mahindra объявила о сотрудничестве с Qualcomm Techologies, разрабатывающей решения для "умных" городов.

Происшествия Суд арестовал главу налоговой инспекции в Москве по делу о взятке Пресненский районный суд Москвы арестовал руководителя налоговой инспекции по Южному округу Москвы Марию Андреянову по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Экономика США оштрафовали Deutsche Bank за причастность к коррупционной схеме Соединённые Штаты оштрафовали немецкое кредитно-финансовое учреждение Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов за нарушение американского закона о коррупции за рубежом.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.

Общество В Брянске открывается Свенская ярмарка Сегодня,24 августа, в Брянской области проходит грандиозная Свенская ярмарка.

Хоккей «Вашингтон» выступил с заявлением по дисквалификации Кузнецова Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выступил с официальным заявлением относительно дисквалификации Международной федерацией хоккея (IIHF) российского форварда Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Политика Савченко заявила об украинизации России Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.

Происшествия Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача Ранее чиновники сообщили, что обследование участников ликвидации последствий ЧП не выявило у них проблем со здоровьем.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.