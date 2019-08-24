Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с КитаемИзвестия вчера в 23:54
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Читать в источнике
Оценить119
с чего всё началось
Как написал в своём микроблоге в Twitter Трам, его решение стало ответом на введение Пекином дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объёмом $75 млрд в год.News.ruвчера в 20:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Политика
«Шествие достоинства» вместо парада проходит в Киеве в День независимости Украины
Обновлено в 03:05
Экономика
Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю
Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
Обновлено вчера в 08:53
Космос
НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА», сообщил диктор НАСА в ходе трансляции стыковки.
Обновлено в 04:44
Политика
Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам
В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.
Обновлено в 04:31
Кино
Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Зеленский рассказал, с чего начинается его утро
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.
Обновлено в 03:04
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Политика
В команде Зеленского назвали последствия особого статуса Донбасса
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев назвал последствия предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 00:40
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Интернет
ESET обнаружила фишинговую атаку на пользователей Apple
Международная антивирусная компания ESET обнаружила новую фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей продукции Apple.
Обновлено вчера в 05:13
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено вчера в 16:20
Энергетика
Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США
Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.
Обновлено вчера в 18:10
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Кино
Чем интересен «Бык» Бориса Акопова
22 августа в российский прокат вышла драма «Бык» — фильм о жестоких 1990-х, минувшим летом получивший гран-при «Кинотавра» и укрепивший за дебютантом, выпускником ВГИКа Борисом Акоповым славу талантливого кинематографиста.
Обновлено в 04:39
Фигурное катание
Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено вчера в 06:57
Технологии
Qualcomm и индийская Tech Mahindra займутся разработкой решений для «умных» городов
Индийская технологическая компания Tech Mahindra объявила о сотрудничестве с Qualcomm Techologies, разрабатывающей решения для "умных" городов.
Обновлено вчера в 12:54
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Обновлено в 02:01
Происшествия
Суд арестовал главу налоговой инспекции в Москве по делу о взятке
Пресненский районный суд Москвы арестовал руководителя налоговой инспекции по Южному округу Москвы Марию Андреянову по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank за причастность к коррупционной схеме
Соединённые Штаты оштрафовали немецкое кредитно-финансовое учреждение Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов за нарушение американского закона о коррупции за рубежом.
Обновлено в 01:46
Футбол
Без Моуринью: Рамос назвал самых важных тренеров в своей карьере
Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о тренерах, которые повлияли на его карьеру.
Обновлено в 03:09
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.
Обновлено вчера в 06:31
Общество
В Брянске открывается Свенская ярмарка
Сегодня,24 августа, в Брянской области проходит грандиозная Свенская ярмарка.
Обновлено в 02:25
Хоккей
«Вашингтон» выступил с заявлением по дисквалификации Кузнецова
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выступил с официальным заявлением относительно дисквалификации Международной федерацией хоккея (IIHF) российского форварда Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача
Ранее чиновники сообщили, что обследование участников ликвидации последствий ЧП не выявило у них проблем со здоровьем.
Обновлено вчера в 10:01
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47